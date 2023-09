Crise à la municipalité d’Annaba : Ce que risque le maire La Rédaction by La Rédaction 5 septembre 2023in Anna

Crise à la municipalité d’Annaba : Ce que risque le maire La Rédaction by La Rédaction 5 septembre 2023in Annaba A A 0 0 SHARES 38 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Suite au malaise et la crise intestine que traverse l’APC Annaba, les activés sont gelées et a mené directement à un blocage qui risque de durer dans le temps, explique un élu opposant à la gestion du maire de la 4ème ville d’Algérie. Les 26 élus opposants tiennent tête Si les 26 élus opposants campent sur leurs revendications et que le maire refuse toujours de tenir une assemblée extraordinaire, la démission lui sera signifiée. Ils sont convaincus que le maire veut gagner plus de temps pour régler ses problèmes en usant de l’un de ses stratagèmes. Nos sources indiquent que le P/APC a tenté de persuader de nombreux opposants de revenir sur leurs décisions. Chose impossible, car ces derniers ne peuvent plus se rétracter puisqu’ils ont signé des emprunts et risquent d’être poursuivis pour fausses déclarations. Le cas échéant, les 26 détracteurs obligeront le maire a provoqué une session extraordinaire, comme le stipule le règlement, pour l’inviter à partir avant d’être évincé. Plusieurs solutions légales de dégel Une autre probabilité plus légale prévue dans le code communal pour éviter le gel ou le blocage, 30 opposants sur les 43 de l’APC, ce qui représente les 3/4 de la totalité des élus, doivent se réunir en provoquant une session extraordinaire. Ainsi, majoritaires, ils peuvent voter les projets prévus à l’ordre du jour, même en l’absence du maire. Ils peuvent, également, lui demander légalement de déposer sa démission ; ce qui demeure la solution la plus plausible, le discours étant rompu. Le code communal prévoit également que, pour éviter le gel de l’assemblée, tous les 26 membres s’absenteront des sessions. Et dans ce cas, aucun projet ne sera voté ; ce qui mènera directement au blocage. Afin d’éviter la dissolution de l’assemblée populaire, l’organisation et les moyens nécessaires à d’autres élections, le wali, par conséquent, demandera au maire de déposer sa démission de son propre gré. Lâché par tous Pour information, le maire a perdu toute crédibilité car Annaba n’a connu aucun programme de développement, et de nombreux projets sont actuellement en souffrance. M. Chouchene Youcef a été lâché par tous les partis politiques à cause de sa mauvaise gestion de la ville. Même le wali ne peut plus cautionner cet édile qui traîne des dossiers au niveau de la justice et accuse plusieurs plaintes à son encontre. Par : Amar Ait Bara