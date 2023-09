Vidéo : Annaba : Une Dame De Fer Pour Assainir La Grenouillère EDITEUR - 5 SEPTEMBRE 2023 Cliquez pour partage

Vidéo : Annaba : Une Dame De Fer Pour Assainir La Grenouillère EDITEUR - 5 SEPTEMBRE 2023 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Afin de mettre un terme à la piraterie qui sévit au port de plaisance de la Grenouillère à Annaba, devenu une destination prisée par les pirates, y compris les harraga, les activités clandestines de balades en mer, le trafic de corail et d’autres crimes, liés à la richesse halieutique, la directrice de la Société de Gestion des Ports et abris de Pêche (SGPP) d’Annaba, a mis en place un programme complet. Ce dernier vise à renforcer la sécurité, à protéger l’environnement, à améliorer la gestion et à initier des mesures visant à assainir complètement la zone réservée aux plaisanciers. B. Salah-Eddine