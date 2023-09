Équipe nationale Belmadi prend la parole Belmadi a fait allusion à des manigances préalables et a exprimé son mécontentement quant à l’état déplorable des pelouses du CTN de Sidi Moussa. Après avoir annulé sa conférence de presse prévue, dimanche matin, Djamel Belmadi, le sélectionneur national de l'équipe de football d'Algérie, a finalement pris la parole devant les médias lundi après-midi. Ceci quelques heures avant le départ de l'Équipe nationale pour Constantine afin d'entamer son stage du mois de septembre. Lors de cette intervention, Belmadi a abordé plusieurs sujets importants, notamment les matchs à venir, les questions liées au Centre technique national de Sidi Moussa, et les raisons de la délocalisation du stage. L'un des points centraux de la déclaration de Djamel Belmadi a été la discussion des deux prochains matchs internationaux de l'Équipe nationale. Le premier, qui aura lieu le 7 septembre, opposera l'Algérie à la Tanzanie dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2023. Belmadi a souligné que bien que ce match n'ait pas d'enjeu pour l'Algérie, il constitue un test important car la Tanzanie est une équipe qui cherchera à gagner pour se qualifier à la CAN 2023. Le sélectionneur a également noté que ce match servira de préparation pour la CAN, car l'Algérie affrontera des adversaires de niveau similaire. Le deuxième match, prévu le 12 septembre à Dakar, verra l'Algérie affronter le Sénégal en amical. Belmadi a décrit ce match comme ayant l'intensité d'un match officiel, soulignant que le Sénégal est l'une des meilleures équipes du continent, ayant récemment battu le Brésil lors de la dernière date FIFA. Il a exprimé son enthousiasme à l'idée de jouer dans un environnement aussi compétitif, ce qui permettra à son équipe de tirer des enseignements précieux. La déclaration de Djamel Belmadi a également abordé la question de la délocalisation du stage de l'Équipe nationale. Initialement prévu au Centre technique national de Sidi Moussa, puis déplacé à Tabarka en Tunisie, le stage se déroulera finalement à Constantine. Belmadi a fait allusion à des manigances préalables et a exprimé son mécontentement quant à l'état déplorable des pelouses du CTN de Sidi Moussa. Il a laissé entendre que cette situation ne datait pas d'hier et a lancé un appel aux responsables pour clarifier les raisons derrière la dégradation continue des terrains. Mohamed BENHAMLAMohamed BENHAMLA 00:00 | 06-09-2023 Share