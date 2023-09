Le Camarade, les paysans et les poules Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 06-09-2023, 11:00 J'aime bien cette bl

Le Camarade, les paysans et les poules Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 06-09-2023, 11:00 J'aime bien cette blague qu’on racontait du temps du communisme en URSS. Un chef-camarade du parti présente aux paysans les bienfaits des nationalisations. Il parle des usines et ils applaudissent. Des terres et ils applaudissent. Des villas luxueuses et ils applaudissent. Quand il évoque les poules, silence total. Il ne comprend pas : - Qu'avez-vous contre les poules ? Une voix au fond de la salle : «Rien, monsieur. Les poules, il se trouve justement que nous en possédons, chacun dans sa basse-cour !» M. F. Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 06-09-2023, 11:00