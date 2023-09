Ces chiffres qui irritent les rétines des passants qui passent et repassent Place de la République Abandonnée ! Placeholder HAKIM LAÂLAM PUBLIÉ 06-09-2023, 11:00 Les statistiques officielles de l’Observatoire Mondial de la Précarité viennent de tomber : 53% des Marocains vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et les 47% restants ? Ils font du jet-ski ! Mektoub aâlya ! Il était écrit que je tombe sur cette information, de bon matin. S’bah Rabbi yestar ! 5 dans les yeux des envieux ! J’vais encore me ramasser les mêmes compliments : «Nourri à la mamelle de l’ANEP.» «Soldat de l’ANP déguisé en journaliste-Cachir.» «Agent du DRS converti en youtubeur et en crypto-chroniqueur des services.» Ou, plus sobrement et de haute voltige intellectuelle-République, «valet du régime». Oui, je sais que depuis le temps, ce temps béni du Hirak, lui-même béni chez Lidl et Carrefour-Drive, je devrais être blindé face à des compliments pareils. C’est vrai ! Je l’avoue ! Mon blindage est du feu de Dieu ! C’est pour cette raison d’ailleurs, qu’au-dessus du brouhaha, du caquètement des coqs et poulettes de cette basse-cour, qui a découvert l’opposition au régime lors du mois le plus court de l’année, je continue. Ben oui ! Comment ne pas continuer lorsque vous lisez ce rapport de la Banque mondiale dont voici un extrait qui concerne la Dézédie : «Les réserves de change de l’Algérie ont atteint 85 milliards de dollars.» 85 milliards de dollars de réserves de change. Vite ! Vite ! Mon armoire à archives. Vérification. Et… Oulla ! C’est le plus haut niveau de réserves depuis… 2017. Et en face, dans la colonne dettes de la Dézédie cet autre chiffre : 0. 0 comme «sifr» ! Zéro centime de medyounia ! Et merde ! Qu’est-ce que je vais encore faire de ce chiffre ? Ah, goulouli bark ! Je dois le mettre sous le coude ? Le placer dans la boîte à archives et en bloquer l’accès avec un bon gros code hirakiste, pour être dans les bonnes grâces de l’opinion «jeans-kamis-leggings» ? Entre deux de mes tétés aux mamelles de l’argent public, les gardiens de la «bienpensance» aéroportée Place de la République m’aboient d’arrêter de «lécher les rangers des généraux» et d’exercer mon métier de journaliste. «Khaff rabbek !» qu’ils m’ont gueulé. Mais, gueulé à bonne distance de postillons, quand même. Pas folles, les guêpes ! Deux secondes, camarades-opposants en télétravail révolutionnaire. Juste deux secondes, le temps d’essuyer mes lèvres du lait tété, et je suis à vous. Voilà ! Au turbin ! Au boulot ! Alors, t’as quoi Hakim comme données, comme infos 0% matières grasses et commentaires ? Ben, là en stock, ce matin, je le répète, j’ai ce chiffre nu, sans emballage et livré brut de décoffrage : les réserves de change de la Dézédie ont atteint ce jour 85 milliards de dollars, le plus haut seuil depuis 2017. Et en ce mois de septembre, l’Algérie ne doit pas un centime à quiconque ! Bien au contraire. C’est bon, camarades ? Allez ! Faut que je vous laisse, le sentiment du devoir journalistique accompli. C’est pas tout, le journalisme ! On vient de livrer à la caserne du superbe thé vert, bien vert, de ce vert qui aveugle les rétines fragiles des passants qui passent et repassent, Place de la République Abandonnée. J’m’en vais le fumer ce thé, voluptueusement pour rester éveillé à leur cauchemar qui continue. H. L.