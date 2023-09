Incendie au marché «Chahid Mohamed Guessab» de Blida 200 étals brûlés L'incendie a été totalement maîtrisé p

Incendie au marché «Chahid Mohamed Guessab» de Blida 200 étals brûlés L'incendie a été totalement maîtrisé par les unités de la protection civile qui ont empêché la propagation des flammes vers les locaux commerciaux. Un incendie s'est déclaré, ce matin, à l'aube au marché "Chahid Mohamed Guessab" d’Ouled Yaich (Blida), causant la perte de 200 étals, avant son extinction, a-t-on appris des services de la Protection civile de la wilaya. L'unité de la Protection civile d'Ouled Yaich, appuyée par différentes unités de la protection civile de la wilaya et de l'Unité nationale d’instruction et d'intervention de Dar El Beida (Alger), sont intervenues aux environs de 4h55mn de la matinée pour l’extinction d’un incendie au marché "Chahid Mohamed Guessab", a indiqué à l’APS le directeur local de la protection civile, Merzak Bachi.Il a ajouté que l'incendie a été totalement éteint, après avoir causé la perte de 200 étals de vendeurs activant dans le périmètre de ce marché."L'incendie a été totalement maîtrisé par les unités de la protection civile qui ont empêché la propagation des flammes vers les locaux commerciaux", a précisé le même responsable.Ce marché compte plus de 500 locaux, en plus d'un grand nombre de stands d'étalage de différents produits, selon la même source, qui a assuré qu’"aucune perte en vies humaines n’a été enregistrée". Outre 53 agents de la protection civile de différents grades, l’extinction de cet incendie a nécessité la mobilisation de 17 camions anti-incendie, deux ambulances, 4 camions de l'Unité nationale d’instruction et d'intervention, et 4 camions de l’entreprise "Mitidja Hadaik". Immédiatement après la déclaration de l'incendie, le secrétaire général chargé des affaires de la wilaya s'est rendu sur place, où il a rassuré les propriétaires des étals brûlés quant à la prise des mesures réglementaires nécessaires et de l'amélioration de la situation de ce marché, qui fait quotidiennement l’objet d’une affluence considérable de citoyens de différentes wilayas du pays. 11:00 | 06-09-2023 Share