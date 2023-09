Vol De Câbles Électriques À Aïn Touta : 3 Jeunes Arrêtés En Flagrant Délit EDITEUR - 6 SEPTEMBRE 2023 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Les services de la police judiciaire d’Aïn Touta ont à arrêté 3 individus, âgés d’une trentaine d’années en flagrant délit de vol de câbles électriques en cuivre alimentant le quartier Aïn Foulis du tissu urbain d’Aïn Touta dans la wilaya de Batna. Un lot de câbles électriques a été récupéré sur le champ, ainsi que les outils utilisés pour accomplir ce forfait à savoir des cisailles, des tenailles et des pinces entre autres. Ainsi et après le recueil par procès-verbal des déclarations des interpellés dans une enquête de flagrance, les auteurs de l’infraction ont été mis à la disposition des autorités judiciaires territorialement compétentes devant lesquelles ils devront répondre des faits qui leurs sont reprochés. En matière d’agressions sur les réseaux énergétiques, il y a lieu de relever que malgré le démantèlement par les services de sécurité de nombreuses bandes de criminels ciblant le cuivre sous toutes ses formes, des vols de ce type continuent à être enregistrés un peu partout à travers diverses régions du pays; En effet des qu’un gang est neutralisé, un autre prend sa place et adopte pratiquement le même mode opératoire et les mêmes moyens pour commettre leurs méfaits. Nasreddine Bakha