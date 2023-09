Réunion du wali pour la rentrée sociale : Les étudiants de Seraidi mécontents La Rédaction by La Rédaction 5 s

Réunion du wali pour la rentrée sociale : Les étudiants de Seraidi mécontents La Rédaction by La Rédaction 5 septembre 2023in Annaba A A 0 0 SHARES 64 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Dans la matinée d’hier, le chef de l’Exécutif de la wilaya, M. Berimi, a présidé une réunion de l’APW, en prévision de la rentrée sociale. Cette réunion, qui intervient au lendemain de l’annonce de la date de rentrée scolaire, a pour principaux axes, l’organisation des rentrées universitaire et scolaire 2023/2024. Si la rentrée scolaire semble bien partie pour être un succès, des réserves demeurent quant à la rentrée universitaire, tout particulièrement pour les étudiants relevant de la commune de Seraidi qui ont multiplié les plaintes relatives au transport universitaire ces dernières années. Exposant la situation des étudiants relevant de sa commune, le maire de la commune de Seraidi, M. Ali Rachedi, a appelé à plus de commodités pour les étudiants locaux. Sans téléphérique et sans transport collectif, en raison de paramètres techniques, les étudiants ne bénéficieront cette année encore, que du droit à disposer des cités universitaires relevant de l’université Badji Mokhtar Annaba. Il ressort, en effet, que les bus conventionnés avec l’UBMA ne sont pas en mesure de pratiquer la route menant à Seraidi de manière quotidienne en raison de leurs gabarits trop imposants. Cette mesure d’exploitation des cités universitaires n’a pas été accueillie de manière positive chez les principaux concernés qui préfèrent, à l’unanimité, se réveiller plus tôt que leurs collègues pour prendre le transport à leurs frais et rejoindre leurs facultés. Les conditions d’hygiène et de prise en charge au niveau des cités n’étant pas des plus conformes, les étudiants préfèrent réserver un budget au transport et organiser leur emploi du temps plutôt que de bénéficier de cette mesure. La rentrée scolaire a, quant à elle, été fidèle aux attentes de M. Berimi qui ne sont, pourtant, pas des moindres. Au terme de l’intervention de la directrice de l’Education lors de la réunion d’hier, 11 nouveaux établissements scolaires et annexes seront opérationnels ce 19 septembre 2023. Il s’agit de deux lycées, deux établissements d’enseignement moyen et 7 annexes et classes supplémentaires, répartis sur des établissements déjà existants. Par ailleurs, l’on précise que 139 bus de transport scolaire vont être répartis à travers le territoire de la wilaya, particulièrement dans les zones rurales, pour faciliter le transport aux élèves en toute sécurité. Par : M. L