Le Président de la République opère un vaste mouvement dans le corps des walis Publié Le : Mercredi, 06 Septe

Le Président de la République opère un vaste mouvement dans le corps des walis Publié Le : Mercredi, 06 Septembre 2023 20:46

ALGER- Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a opéré, mercredi, un vaste mouvement dans le corps des walis et walis délégués, indique un communiqué de la Présidence de la République, dont voici le texte intégral: "Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a opéré, ce mercredi 21 safar 1445, correspondant au 6 septembre 2023, un vaste mouvement dans le corps des walis et walis délégués. En premier lieu: Il a été mis fin aux fonctions de onze (11) walis et deux (02) walis délégués: A- Les walis: 1- Moulati Atallah, en sa qualité de wali de Chlef. 2- Nefla Samir, en sa qualité de wali d'Oum El Bouaghi. 3- Deramchi Mohamed Amine, en sa qualité de wali de Sétif. 4- Berimi Djamel Eddine, en sa qualité de wali d'Annaba. 5- Aissa Boulahia, en sa qualité de wali de Mostaganem. 6- Rouabhi Omar, en sa qualité de wali de Mascara. 7- Yahiaten Yahia, en sa qualité de wali de Boumerdès. 8- Harfouche Benaarar, en sa qualité de wali d'El Tarf. 9- Mokhbi Mohamed, en sa qualité de wali de Tindouf. 10- Chennouf Saad, en sa qualité de wali de Béni Abbès. 11- Sbaâ Nacer, en sa qualité de wali de Touggourt. B- Les walis délégués : 1- Bagriche Youcef, en sa qualité de wali délégué d'Hussein Dey. 2- Delfi Lyazid, en sa qualité de wali délégué de Dar El Beida. En second lieu: mutation de dix (09) walis et de cinq (05) walis délégués : A-Les walis : 1- Mermouri Amoumen, muté de la wilaya de Tlemcen à la wilaya de Saida. 2- Boudouh Ahmed, muté de la wilaya de Saida à la wilaya de Mostaganem. 3- Djellaoui Abdelkader, muté de la wilaya de M'sila à la wilaya d'Annaba. 4- Mohamedi Farid, muté de la wilaya d'El Bayadh à la wilaya de Mascara. 5- Nahila Laâredj, muté de la wilaya de Tissmsilt à la wilaya d'El Meghaier. 6- Bechlaoui Youcef, muté de la wilaya de Timimoun à la wilaya de Tlemcen. 7- Athmane Abdelaziz, muté de la wilaya de Bordj Badji Mokhtar à la wilaya de Touggourt. 8- Ghmired Brahim, muté de la wilaya d'In Salah à la wilaya de Chlef. 9- Aissat Aissa, muté de la wilaya d'El Mghaier à la wilaya d'Oum El Bouaghi. B- Les walis délégués: 1- Belahouène Nachida, mutée de Birtouta à Draria. 2- Bertima Abdelouahab, muté de Draria à Baraki. 3- Boulsane Merouane, muté de Rouiba à Birtouta. 4- Benchaoulia Mohamed Amine, muté de Baraki à Sidi M'hamed. 5- Zinai Abdelwahab, muté de Debdab à El Harrach. En troisième lieu : nomination de douze (12) nouveaux walis et sept (07) nouveaux walis délégués: A-Les walis : 1- Ouchane Brahim, wali de Blida. 2- Mustapha Limani, wali de Sétif. 3- Tiar Nedjmeddine, wali de M'Sila. 4- Belaribi Noureddine, wali d'El Bayadh. 5- Naama Fouzia, wali de Boumerdès. 6- Meziane Mohamed, wali d'El Taref. 7- Daho mustapha, wali de Tindouf. 8- Bouzaid Fethi, wali de Tissemsilt. 9- Souna Benamar, wali de Timimoun. 10- Dehimi Abderrahmane, wali de Bordj Badji Mokhtar. 11- Hashas Djamel Eddine, wali de Beni Abbès. 12 - Bendjima Abdelkader, wali d'In Salah. B- Les walis délégués : 1- Nassib Nadjia, wali délégué d'Hussein Dey. 2- Yahmi Djilali, wali délégué de Rouiba. 3- Benyoucef Ahmed, wali délégué de Bab El Oued. 4- Refsa Noureddine, wali délégué de Dar El Beida. 5- Bettioui Abdelkrim, wali délégué de Bouzaréah. 6- Rahmani Abderrahmane, wali délégué de Bir Mourad Rais. 7- Asmani Nasreddine, wali délégué de Debdab. Ce mouvement a permis la promotion de quinze (15) cadres des corps des Secrétaires généraux de wilaya, des walis délégués, des chefs de Daira et des directeurs de wilaya aux fonctions de wali et wali délégués.