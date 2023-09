Djellaoui Abdelkader, muté de la wilaya de M'sila à la wilaya d'Annaba.

Biographie Abdelkader Djellaoui est né le 7 juillet 1960 à Menacer, commune de la Wilaya de Tipaza. Il fait des études d'architecture à l'EPAU d'Alger pour intégrer ensuite la DUCH de Tipaza. Il fut nommé DUCH de Bejaia et plus tard DUCH de Annaba, avant d'occuper les fonctions de DUCH d'Alger en 2004. En 2010, il intègre le corps des Walis et fut nommé ainsi Wali délégué de la circonscription administrative de Chéraga. En 2013, le Wali Abdelkader DJELLAOUI est désigné à la tête de la Wilaya de Djelfa. Le 4 octobre 2016, Son Excellence, Monsieur Le Président de la République Abdelaziz BOUTEFLIKA effectue un mouvement dans le corps des walis suite auquel, Monsieur Abdelkader DJELLAOUI est muté à la Wilaya de Ouargla. Études Architecte d'État ; EPAU d'Alger ; Promo 1984 Diplôme d'Études Supérieures Spécialisées en Aménagement et développement local ; Institut d'Aménagement Régional d'Aix-en-Provence.