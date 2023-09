Dernières opérations douanières : D’importantes saisies enregistrées La Rédaction by La Rédaction 5 septembre 2023in Annaba A A 0 0 SHARES 38 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Dans le cadre des opérations sur terrain menées par les éléments de la Douane, plusieurs saisies ont été enregistrées à travers le territoire de la wilaya. Plus de 87.000 comprimés psychotropes destinés au trafic ont été saisis ainsi qu’une quantité de 618 gr de cannabis traité et 700 boîtes de médicaments prohibés destinés à différents usages. Ce bilan relève des opérations douanières destinées à la lutte contre le trafic de drogue sous ses différentes formes. Relativement à la lutte contre la contrebande de produits de consommation, les services douaniers ont procédé à la saisie de 645.000 litres d’huile de table, 9 tonnes de pâtes en tous genres et de légumineuses, et 9.500 boîtes de produits alimentaires subventionnés par l’Etat. Dans leurs opérations de contrôle des voyageurs, les services douaniers ont, par ailleurs, procédé à la saisie de 6.000 cartouches de cigarettes, 7.300 unités de tabac à chiquer, 1.400 unités de boissons alcoolisées et plus de 400 unités de produits de beauté d’origine inconnue. Pour ce qui est de la protection de la sécurité urbaine et du citoyen, relatives à l’utilisation d’appareillages sensibles et prohibés, pas moins de 631 unités de cameras de surveillances, de drones ou encore de jumelles ont été saisies pour avoir été utilisés dans des espaces publics sans autorisations préalables. Les opérations de contrôle et de saisies de la douane se sont étendues à diverses situations et ont également entraîné la saisie de pièces de rechanges automobiles, de vêtements destinés au commerce sans facturation ou encore d’appareils téléphoniques. Les opérations des services de Douanes se poursuivent sur le territoire de la wilaya, toujours dans le but de protéger les citoyens et leur sécurité, et de règlementer le transit de marchandises de et vers l’Algérie. Par : M. L