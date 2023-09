Cantines scolaires à Oran 208 000 repas chauds pour les élèves Placeholder AMEL BENTOLBA PUBLIÉ 07-09-2023, 11:00 La date de la rentrée scolaire ayant été communiquée officiellement pour le 19 septembre 2023, les préparatifs s’accélèrent. L’année dernière, la wilaya d’Oran a rencontré des difficultés à couvrir l’ensemble des établissements en repas chauds pour les élèves. Une demande avait alors été formulée afin d’augmenter cette part qui n’était que de 98 000 repas. Soit seulement 50% des besoins de la wilaya étaient couverts. Le manque devait donc être comblé pour la rentrée de 2023-2024. C’est à présent chose faite, selon la déclaration faite ce mercredi par le wali d’Oran, qui a assuré que la wilaya a pu bénéficier cette année de 208 000 repas. Le chef de l’exécutif a rappelé que l’année dernière, la wilaya avait réceptionné 54 nouvelles cantines scolaires, indiquant que cette année, Oran recevra 11 autres cantines, qui s’ajoutent ainsi à plus de 200 cantines déjà existantes, ce qui contribuera largement à couvrir les besoins de la wilaya. Le wali d’Oran estime que beaucoup de problèmes ont été résolus pour cette rentrée scolaire, même s’il est évident qu’il reste encore d’autres points noirs et des problèmes non encore solutionnées, estime-t-il, notamment au niveau des localités qui se situent hors zones urbaines qui connaissent des pressions et des déficits en établissements scolaires. Amel Bentolba Placeholder AMEL BENTOLBA PUBLIÉ 07-09-2023, 11:00