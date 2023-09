Annaba Saisie de plus de 640 millions de centimes et de la drogue Placeholder LSA PUBLIÉ 07-09-2023, 11:26 Dan

Annaba Saisie de plus de 640 millions de centimes et de la drogue Placeholder LSA PUBLIÉ 07-09-2023, 11:26 Dans le cadre de la lutte contre la délinquance sous toutes ses formes, la brigade de recherche et d'intervention (BRI) de la Sûreté de la wilaya de Annaba a arrêté, en début de semaine, deux personnes, âgées de 47 et 49 ans, avec la saisie de 2.474 comprimés hallucinogènes, 190 grammes de stupéfiants, plus de 640 millions de centimes, provenant de la vente de ces poisons, et un véhicule touristique servant au transport et à la promotion de la drogue, indique un communiqué reçu de la cellule de communication de cette sureté. Les deux individus ont été présentés, hier, devant le procureur près le tribunal d'El Hadjar, dans une affaire de détention illégale de drogues en vue de la vente, d'exercice illégal d'une profession de santé par la possession et la mise en vente de drogues avec propriétés psychotropes et blanchiment d'argent, précise la même source. A.Bouacha