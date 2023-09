Bidonvilles détruits, rues décorées... Comment Modi a caché l'état de New Delhi pour le G20 en Inde Par Thoma

Bidonvilles détruits, rues décorées... Comment Modi a caché l'état de New Delhi pour le G20 en Inde Par Thomas GUIEN Publié le 7 septembre 2023 à 16h24 JT Perso Source : TF1 Info Personnalisez votre expérience TF1 Info et créez votre JT rien que pour vous. New Delhi accueille samedi et dimanche le sommet du G20. Soucieux de soigner les apparences, le Premier ministre, Narendra Modi, a orchestré une vaste opération de nettoyage. Couvrez cette misère que le monde ne saurait voir. Pour accueillir les dirigeants du G20 les 9 et 10 septembre, le Premier ministre indien, Narendra Modi, soigne les apparences : la capitale, New Delhi, a été le théâtre d'une vaste campagne de nettoyage. Selon les autorités locales, plus de 4000 sans-abris vivant sous les ponts et aux abords des routes du centre-ville ont été transférés dans des "foyers d'accueil" avant le sommet. Objectif : qu'ils n'apparaissent pas dans le champ de vision des délégations qui vont traverser la capitale. Plus généralement, tous les signes extérieurs de pauvreté ont été dissimulés : les autorités de cette mégalopole de quelque 30 millions d'habitants ont détruit les bidonvilles illégaux construits dans le secteur et réaménagé les principales artères de la ville. Un rapport du Concerned Citizens Collective, un groupe de militants des droits de l'homme, a estimé que l'organisation du G20 a entrainé le déplacement de 300.000 personnes. logo réseaux sociaux Nous ne pouvons pas afficher ce tweet. Twitter conditionne l'affichage des tweet au dépôt de traceurs “réseaux sociaux” permettant de suivre votre navigation sur nos services. Pour afficher ce post, vous pouvez cliquer sur “paramétrer mes cookies” et accepter les traceurs liés à la finalité “réseaux sociaux”. Sans une telle acceptation, vous ne pourrez pas accéder à ce tweet. Pour plus d’information, visitez la politique « cookies » Twitter. Paramétrer mes cookieslogo cookie Des fontaines ont également été remises en service, tandis que les marquages routiers qui s'étaient effacés il y a des années ont bénéficié d'une nouvelle couche de peinture. Quelque 70.000 pots de fleurs ont également été répartis dans toute la ville. Selon le Times of India, 35 camions citernes ont été déployés pour arroser les plantes. Décoration toujours, avec plusieurs statues qui ont été érigées dont une de 8,5 mètres de haut à l'effigie du dieu hindou Shiva, positionnée à l'entrée du site abritant le G20. Les chiens errants dans le viseur des autorités Les autorités ont également voulu réduire le nombre de chiens errants, omniprésents en ville. Mais la campagne a été interrompue en raison de la colère des habitants de New Delhi et des défenseurs des animaux. Une trentaine d'"hommes-singes" ont, en outre, été déployés pour effrayer les macaques rhésus qui y prolifèrent et les empêcher de perturber le sommet. La capitale étant aussi en proie à la dengue et au paludisme, huit équipes munies de pulvérisateurs d'insecticide traitent actuellement les zones de reproduction des moustiques sur le site du G20, a rapporté le Hindustan Times. LIRE AUSSI VIDÉO - Et si l'Inde changeait de nom ? Pour élaborer ce "village Potemkine", ce sont souvent des photos de Narendra Modi qui tapissent les rues de New Delhi. Certaines sont installées devant d'anciens bidonvilles. Il faut dire qu'à l'approche des élections générales en Inde l'an prochain, le dirigeant a profité de la présidence du G20 pour redorer son image sur la scène internationale et affirmer la place de l'Inde dans le monde. Narendra Modi présente l'Inde comme le leader autoproclamé du "Sud global", qui se veut un pont entre les pays développés et les pays en développement, et fait pression pour que le bloc s'élargisse au "G21" en accueillant l'Union africaine. Thomas GUIEN