Séisme au Maroc en direct : au moins 632 morts, 329 blessés et d’importants dégâts à Marrakech Plus de 300 per

Séisme au Maroc en direct : au moins 632 morts, 329 blessés et d’importants dégâts à Marrakech Plus de 300 personnes ont également été blessées dans ce tremblement de terre, d’une magnitude 7. Les provinces et communes de Marrakech, d’Al-Haouz, d’Ouarzazate, d’Azilal, de Chichaoua et de Taroudant sont les principales touchées.