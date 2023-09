International Séisme au Maroc : l’Algérie décide d’ouvrir son espace aérien aux vols humanitaires Alger a ferm

International Séisme au Maroc : l’Algérie décide d’ouvrir son espace aérien aux vols humanitaires Alger a fermé le 22 septembre 2021 son espace aérien à tous les avions civils et militaires marocains après avoir rompu ses relations diplomatiques avec Rabat. Le drapeau algérien dans les rues d'Alger, le 31 mai 2019. (Illustration). Crédit : AFP / Ryad Kramdi Le drapeau algérien dans les rues d'Alger, le 31 mai 2019. (Illustration). Crédit : AFP / Ryad Kramdi 1 Par Le Parisien avec AFP Le 9 septembre 2023 à 17h05 Un drame qui réunit. L’Algérie a annoncé samedi avoir décidé d’ouvrir son espace aérien, fermé depuis septembre 2021, aux vols transportant des aides humanitaires et des blessés du séisme qui a frappé vendredi le Maroc. « Les hautes autorités algériennes ont (…) décidé d’ouvrir l’espace aérien aux vols pour le transport des aides humanitaires et des blessés », suite au « violent séisme » qui a frappé ce pays, a indiqué la présidence algérienne dans un communiqué. Alger a fermé le 22 septembre 2021 son espace aérien à tous les avions civils et militaires marocains après avoir rompu ses relations diplomatiques avec Rabat sur fond de grave crise diplomatique entre les deux rivaux du Maghreb. « Solidarité avec le peuple marocain frère » Les autorités algériennes se sont en outre dites « pleinement disposées à fournir des aides humanitaires et à mobiliser tous les moyens matériels et humains en solidarité avec le peuple marocain frère, en cas de demande du Royaume du Maroc », selon le communiqué de la présidence. Dans un communiqué publié plus tôt par son ministère des Affaires étrangères, l’Algérie a présenté « ses sincères condoléances au peuple marocain frère pour les victimes du tremblement ». Newsletter L'essentiel du matin Un tour de l'actualité pour commencer la journée S'inscrire à la newsletterToutes les newsletters Le séisme de magnitude 6,8 a fait plus de 1 000 morts et provoqué d’énormes dégâts matériels dans le royaume, principalement des zones rurales autour de Marrakech, haut lieu du tourisme. Dans la rubrique International Guerre en Ukraine, entrée de l’Union africaine… Ce que dit la déclaration du G20 Séisme au Maroc : secouristes, aide financière… la solidarité mondiale s’organise Séisme meurtrier au Maroc : pourquoi le Maghreb est-il si vulnérable face aux tremblements de terre ? VOIR LES COMMENTAIRES Recommandé par