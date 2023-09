« Solidarité avec le peuple marocain frère » Les autorités algériennes se sont en outre dites « pleinement dis

« Solidarité avec le peuple marocain frère » Les autorités algériennes se sont en outre dites « pleinement disposées à fournir des aides humanitaires et à mobiliser tous les moyens matériels et humains en solidarité avec le peuple marocain frère, en cas de demande du Royaume du Maroc », selon le communiqué de la présidence. Dans un communiqué publié plus tôt par son ministère des Affaires étrangères, l’Algérie a présenté « ses sincères condoléances au peuple marocain frère pour les victimes du tremblement ». Newsletter L'essentiel du matin Un tour de l'actualité pour commencer la journée S'inscrire à la newsletterToutes les newsletters Le séisme de magnitude 6,8 a fait plus de 1 000 morts et provoqué d’énormes dégâts matériels dans le royaume, principalement des zones rurales autour de Marrakech, haut lieu du tourisme.