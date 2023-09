Séisme au Maroc : secouristes, aide financière… la solidarité mondiale s’organise Plusieurs pays ont proposé l

Séisme au Maroc : secouristes, aide financière… la solidarité mondiale s’organise Plusieurs pays ont proposé leur aide pour épauler les secouristes marocains, quelques heures après le séisme meurtrier qui a frappé le pays. En France, la solidarité s’organise même à l’échelle locale. Par Le Parisien avec AFP Le 9 septembre 2023 à 15h02 Des condoléances et une proposition d’aide. La solidarité s’organise, quelques heures après le dramatique séisme qui a fait au moins 1 037 morts et des centaines de blessés au Maroc. Le tremblement de terre, d’une magnitude de 6,8 s’est produit peu après 23 heures (heure locale) avec pour épicentre la province d’Al-Haouz, au sud-ouest de Marrakech. Les dégâts sont nombreux dans les quartiers historiques ainsi que dans de nombreuses communes de la région de l’Atlas. Rapidement, plusieurs chefs d’État ont proposé d’envoyer des renforts pour venir en aide aux secouristes marocains, alors que les premières heures et les premiers jours sont cruciaux pour espérer retrouver des survivants. Les propositions européennes Sur X (anciennement Twitter), Emmanuel Macron a assuré que la France était prête « à aider aux premiers secours », tout comme l’Italie ou le Royaume-Uni, également « prêt à aider » le Maroc « de toutes les manières possibles ». À lire aussi Séisme meurtrier au Maroc : « Partout, c’était la panique » « Ce qui est important pour l’instant, c’est de sauver le plus grand nombre de vies », a souligné de son côté le ministre des Affaires étrangères, Jose Manuel Albares, en précisant que l’Unité militaire d’urgence (UME) de l’Espagne, ainsi que ses agences d’aide et son ambassade étaient « à l’entière disposition du Maroc, du peuple marocain ». L’UME est un corps des forces armées espagnoles pouvant intervenir rapidement dans des situations d’urgence telles que les incendies de forêt, les inondations et les tremblements de terre. Elle avait, par exemple, été déployée en Turquie en février dernier à la suite d’un tremblement de terre dévastateur. Jose Manuel Albares a, en plus, assuré que l’Espagne pourrait aider « pour la reconstruction » lorsque le moment serait venu. L’aide du Maghreb et du Moyen-Orient Le Maroc, qui a normalisé en 2020 ses relations avec Israël, a reçu une offre d’assistance du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, qui a « donné des instructions à tous les organes et forces gouvernementaux pour fournir toute l’assistance nécessaire au peuple marocain, y compris les préparatifs pour l’envoi d’une équipe d’aide dans la région », selon un communiqué de son bureau. « La Turquie se tient prête, comme toujours, à fournir toutes formes de soutien pour panser les blessures » du Maroc, a précisé dans un communiqué le ministère turc des Affaires étrangères. Des initiatives locales À l’échelle locale, plusieurs élus français ont lancé des initiatives pour récolter de fonds destinés à aider les victimes Marocaines et les autorités. La maire de Paris, Anne Hidalgo, réunira, lundi soir, un bureau extraordinaire de l’Association internationale des maires francophones - qu’elle préside - pour établir la façon dont cette instance viendra en aide aux villes touchées. Newsletter L'essentiel du matin Un tour de l'actualité pour commencer la journée S'inscrire à la newsletterToutes les newsletters Le maire de Trappes (Génération. s) Ali Rabeh, a fait savoir au Parisien que sa ville allait débloquer des fonds « comme elle l’a fait pour le Liban et la Turquie ». Le vote d’une subvention dédiée au Secours populaire, « qui est notre partenaire historique en matière de solidarité internationale », sera proposé au conseil municipal, a-t-il assuré. « Grâce à ses relais locaux, cette association est mobilisable sur place de manière immédiate ». À lire aussi « Prête à aider » : après le séisme, la France accourt au chevet du Maroc Le maire de Marseille, Benoît Payan, a lui indiqué sur X que Marseille et ses Marins pompiers participeront « à l’effort de la communauté internationale afin de venir en aide aux populations sinistrées ». Contactés par l’AFP, les marins pompiers de Marseille ont indiqué avoir été sollicités et qu’un recensement des personnels disponibles était en cours. « L’état-major de la zone Sud de la sécurité civile nous a demandé de recenser les éventuels personnels disponibles en matière de sauvetage déblaiement », ont également indiqué les pompiers de l’Hérault.