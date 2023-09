Séisme meurtrier au Maroc : pourquoi le Maghreb est-il si vulnérable face aux tremblements de terre ? Le Maroc n’avait pas connu de tremblement de terre aussi violent depuis au moins un siècle. Il est situé, tout comme l’Algérie et la Tunisie, sur la frontière entre deux plaques tectoniques. Marrakech (Maroc), le 9 septembre 2023. Un puissant tremblement de terre dans la nuit de vendredi à samedi a tué plus d'un millier de personnes, selon un bilan provisoire en milieu d'après-midi. FADEL SENNA/AFP Marrakech (Maroc), le 9 septembre 2023. Un puissant tremblement de terre dans la nuit de vendredi à samedi a tué plus d'un millier de personnes, selon un bilan provisoire en milieu d'après-midi. FADEL SENNA/AFP 4 Par Anissa Hammadi Le 9 septembre 2023 à 16h53 Le violent tremblement de terre a surpris les Marocains dans leur sommeil. Vendredi vers 23 heures (heure locale), un séisme de magnitude 6,8 ébranle le centre du pays. Son épicentre se situe dans la province d’Al-Haouz, au sud-ouest de Marrakech, et sa profondeur est évaluée à 18,5 km, selon l’Institut de géophysique américain. De mémoire d’homme, jamais un séisme n’avait secoué le sol du royaume avec autant de violence. S'abonner pour lire la suite Déjà abonné ? Se connecter