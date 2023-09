L’Algérie Présente Ses Sincères Condoléances Au Peuple Marocain Suite Au Séisme EDITEUR - 9 SEPTEMBRE 2023 Cli

L’Algérie Présente Ses Sincères Condoléances Au Peuple Marocain Suite Au Séisme EDITEUR - 9 SEPTEMBRE 2023 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) L’Algérie a présenté, samedi, ses sincères condoléances au peuple marocain frère, suite au séisme qui a frappé la province d’Al Haouz, au sud-ouest de Marrakech, dans la nuit de vendredi à samedi, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger (MAE). « L’Algérie suit avec une grande tristesse et une profonde affliction les conséquences du violent séisme qui a frappé plusieurs régions du Royaume du Maroc. En cette douloureuse épreuve, l’Algérie présente ses sincères condoléances aux familles des victimes et au peuple marocain frère, les assurant de sa profonde compassion, et souhaite un prompt rétablissement aux blessés », lit-on dans le communiqué.