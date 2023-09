Vous pouvez partager un article en cliquant sur les icônes de partage en haut à droite de celui-ci. La reprod

Vous pouvez partager un article en cliquant sur les icônes de partage en haut à droite de celui-ci. La reproduction totale ou partielle d’un article, sans l’autorisation écrite et préalable du Monde, est strictement interdite. Pour plus d’informations, consultez nos conditions générales de vente. Pour toute demande d’autorisation, contactez syndication@lemonde.fr. En tant qu’abonné, vous pouvez offrir jusqu’à cinq articles par mois à l’un de vos proches grâce à la fonctionnalité « Offrir un article ». https://www.lemonde.fr/afrique/article/2023/09/09/seisme-au-maroc-sa-survenue-dans-cette-region-n-est-pas-une-surprise_6188634_3212.html LE MONDE AFRIQUE SÉISME AU MAROC Séisme au Maroc : « Sa survenue dans cette région n’est pas une surprise » Robin Lacassin, géologue et tectonicien à l’Institut de physique du globe de Paris et au CNRS, analyse la vulnérabilité sismique de la province d’Al Haouz, au sud-ouest de la ville de Marrakech, où se situe l’épicentre de la secousse qui a fait plus de mille morts, selon un bilan encore provisoire. Propos recueillis par Rémi Barroux Publié hier à 18h30, modifié à 09h55 Temps deLecture 5 min. Ajouter à vos sélections Partager Article réservé aux abonnés A Marrakech, un habitant se fraye un chemin dans les décombres après le séisme de magnitude 6,8 qui a secoué la région, dans la nuit du 8 au 9 septembre 2023. FADEL SENNA / AFP Un puissant séisme a frappé le Maroc dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 septembre, et fait plus de mille morts. Selon le Centre national pour la recherche scientifique et technique (CNRST) marocain, l’épicentre de la secousse se situait dans la province d’Al Haouz, au sud-ouest de la ville de Marrakech. Robin Lacassin, géologue et tectonicien à l’Institut de physique du globe de Paris et au CNRS, fait le point sur la vulnérabilité sismique de la zone. Lire aussi : Maroc : un puissant séisme a frappé le centre du pays, les autorités promettent « tous les moyens nécessaires pour venir en aide » aux victimes Ajouter à vos sélections Que sait-on du séisme qui a frappé la région de Marrakech dans la nuit du 8 au 9 septembre ? C’est un séisme de magnitude forte, de 6,8 à 6,9, selon l’échelle de magnitude du moment (Mw), qui mesure l’énergie libérée par le séisme. [Cette échelle n’est pas limitée ; contrairement à celle des cyclones, elle est « ouverte ». Le plus gros séisme enregistré a eu lieu à Valdivia, au Chili, en 1960, avec une magnitude de 9,5.] Cette énergie, liée au mécanisme de glissement sur la faille, à sa rupture, détermine la taille du séisme. L’échelle de magnitude de Richter, première à avoir été utilisée par les sismologues à partir de 1935, n’est plus employée car imprécise et non adaptée pour mesurer les séismes de forte magnitude. Cette échelle qualifie-t-elle également l’intensité ? Non. L’échelle qui mesure l’intensité est établie en prenant en compte les dégâts, le ressenti et elle dépend bien sûr de la distance au séisme à laquelle on la mesure. Cette échelle, anciennement appelée « de Mercalli », est notée de I à XII. Elle est déterminée par les évaluations des dégâts, le nombre et le type de bâtiments et d’infrastructures détruites. Mais on ne dispose de ces informations que quelques semaines plus tard. Lire aussi : Séisme au Maroc en direct : la France est « prête » à « apporter une aide sur le terrain », où le bilan s’alourdit avec plus de 2 000 morts