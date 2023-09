Séisme au Maroc : « Sa survenue dans cette région n’est pas une surprise » Robin Lacassin, géologue et tectonicien à l’Institut de physique du globe de Paris et au CNRS, analyse la vulnérabilité sismique de la province d’Al Haouz, au sud-ouest de la ville de Marrakech, où se situe l’épicentre de la secousse qui a fait plus de mille morts, selon un bilan encore provisoire.