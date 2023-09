Le rappel à la réalité par Abdou Benabbou Le Maroc pleure ses morts et le monde entier est saisi par une tri

Le rappel à la réalité par Abdou Benabbou Le Maroc pleure ses morts et le monde entier est saisi par une tristesse incommensurable. Elle est identique à celle que l'on ressent quand on accompagne au cimetière un être, un ami, que l'on vient de perdre. La plus importante convergence de toutes les religions sans exception est que le sentiment ressenti en cet instant de deuil est identique chez l'espèce humaine où qu'elle soit et quels que soient ses couleurs et les préalables de ses vérités et ses croyances contradictoires. Ce rappel à la réalité et à la sagesse empoigne sans la moindre distinction en des instants de drame les hommes pour présenter l'incontournable vérité de l'existence. La nature prouve indéfiniment avec une instance débordante de drames et de tragédies que les hommes sont égaux devant la mort et quand elle survient elle exige la particulière nudité crue. Alors dans un moment de lucidité, on tire un trait sur l'adage qui veut que le malheur n'arrive qu'aux autres. A cet instant, les royaumes et les empires ne deviennent que des vues de l'esprit. La seule richesse ne réside plus que dans ce que peuvent offrir la miséricorde, la concorde et la solidarité. Les Marocains, comme le reste du monde, ont en grand besoin. Toutes les mains qui leur sont aujourd'hui tendues revêtent une signification en or quand on voit que le peuple marocain est assuré que son malheur et son deuil sont partagés. On avait encore les yeux et la conscience braqués sur le dévastateur séisme de la Turquie, sur les incendies, les inondations et la pandémie qui ont ravagé le monde entier. Survient subitement ce tressaillement de terre emportant plus de 2.000 Marrakchis. Damnation s'il en ait s'apparentant à une énorme gangrène à laquelle le monde entier est soumis. Elle est aussi coup de semonce pour confirmer que personne n'est à l'abri des furies naturelles et que chaque être, chaque Etat doivent avoir une suffisante intelligence pour tenter de se prémunir contre les gigantesques coups d'estoc d'une nature décidée à être fâchée.