A beau mentir... par El-Houari Dilmi La presse hexagonale n'a décidément aucun scrupule à manipuler l'info

A beau mentir... par El-Houari Dilmi La presse hexagonale n'a décidément aucun scrupule à manipuler l'information quand il s'agit de l'Algérie. Faisant fi du communiqué officiel émanant du ministère de la Défense nationale concernant l'affaire des jet-skieurs marocains, un canard boiteux français a commis un papier qui prête à rire aux larmes n'était-ce le sérieux de l'incident. Ce canard, sans doute biberonné par le Makhzen, a carrément travesti la réalité des faits en parlant de «vacanciers marocains», tués par les gardes-côtes algériens. Rien d'autre qu'une odieuse manipulation de l'information pour nuire à l'Algérie. Pourtant, le MDN, dans un communiqué officiel, a apporté les précisions nécessaires concernant l'affaire des jet-skieurs marocains entrés illégalement dans les eaux territoriales algériennes, la semaine dernière. Pour les autorités algériennes, «une patrouille de sécurisation et de contrôle au niveau de nos eaux territoriales, relevant de la Façade maritime Ouest (2e RM), a intercepté, dans la soirée du mardi 29 août 2023, à 19h47, 3 jet-skis ayant franchi clandestinement nos eaux territoriales». La même source a précisé qu'«après avoir lancé un avertissement sonore et les avoir sommés de s'arrêter à plusieurs reprises, les mis en cause ont refusé d'obtempérer et ont pris la fuite, en effectuant des manœuvres dangereuses dans une région maritime frontalière où il est enregistré une activité accrue des bandes de narcotrafic et du crime organisé». Démentant d'un revers de la main la version des faits donnée par certains médias français, le communiqué de l'ANP a même appelé «les divers médias nationaux, les utilisateurs des réseaux sociaux et les citoyens à ne pas prêter attention aux fausses informations qui circulent visant à nuire à l'image honorable de l'Armée nationale populaire». Mais à beau mentir qui vient de loin, dit l'adage. Même si on est habitué aux «coups fourrés» des médias hexagonaux dès qu'il s'agit de l'Algérie, un mauvais coup qui ne fait pas tomber te rend plus fort», dit la sagesse populaire. La manipulation scatologique de France 24 concernant les incendies meurtriers de juillet dernier est encore vivace dans l'esprit des Algériens. Suite à son acharnement sur l'Algérie, l'agence officielle APS a qualifié France 24 de «chaîne poubelle». La chaîne française s'est même fendue d'une mise au point qui frise le ridicule en qualifiant les propos de l'agence algérienne de «diffamatoires et disproportionnés». «Drabni w bka w sbakni ou chka», comme dirait l'autre !