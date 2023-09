ÉCLAIRAGE AIDE ALGÉRIENNE : En attente du OK marocain Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 10-09-2023, 21:32 Face aux drames provoqués par les catastrophes naturelles dévastatrices, la politique devrait observer une pause et laisser les sentiments humains s'exprimer sans interférences. Le séisme meurtrier du Maroc a fait réagir l'Algérie de la manière qui convient et qui doit être de rigueur entre les peuples, surtout lorsque la fraternité, le sang, l'histoire et la religion les unissent. L'aide désintéressée proposée par l'Algérie attend toujours la réponse des autorités marocaines. N'est-ce pas là une occasion pour le roi du Maroc de traduire par des faits concrets tous les propos doucereux qu'il tient vis-à-vis de l'Algérie ? Sa main tendue tant de fois dans les discours ne peut-elle donc accepter celle de l'Algérie qui vient chaleureusement et naturellement à l'aide du peuple marocain, sans aucun jeu politique, aucun stratagème, aucune manipulation ? Cette main généreuse témoigne de la solidarité sincère des Algériens désireux de venir en aide à leur voisin en ces moments cruciaux. Cette aide, détaillée par les autorités, portera sur des équipements d'urgence et l'envoi de pompiers spécialisés et d'équipes cynophiles réputées pour leur interventions réussies sur plusieurs sites ébranlés par les séismes à travers le monde. Le roi, en acceptant de bonne foi cette aide sincère, prouvera que ses discours pacifistes ne sont pas de la poudre aux yeux. Et s'il est vrai que les autorités marocaines refusent l'aide de plusieurs pays étrangers, on peut considérer que la proximité de l'Algérie et sa longue expérience dans le domaine du traitement des situations de catastrophes font de l'aide proposée par notre pays un cas particulier. Cette aide conséquente sera d'un grand apport dans la situation difficile que traverse la région du Marrakech. Les autorités marocaines doivent être conscientes du fait que les populations éprouvées attendent un soutien et des moyens qui n'arrivent pas toujours en quantité suffisante. Toute aide devrait être la bienvenue pour alléger les souffrances d'une population éprouvée par ce terrible séisme. Ce n'est vraiment pas le moment de faire preuve d'une fierté mal placée. Que la raison l'emporte : ces populations désorientées attendent beaucoup de choses que le Maroc, seul, ne peut offrir. M.F.