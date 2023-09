Annaba : Djellaoui Installé, Sa Feuille De Route Tracée EDITEUR - 11 SEPTEMBRE 2023 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Brahim Merad, a officiellement installé Abdelkader Djellaoui à la tête de la wilaya d’Annaba, en remplacement de Djamel Eddine Berimi. Ce dernier a été destitué de ses fonctions lors du dernier mouvement des walis effectué par le président de la République. L’ancien wali, le président de l’Assemblée Populaire de Wilaya (APW) d’Annaba, les autorités civiles et militaires, la wali de la circonscription administrative de Draâ Erich, les élus des deux chambres, les chefs de daïras, les douze présidents d’Assemblée Populaire Communale (APC), ont assisté à cette imposante cérémonie. Notons également la présence des représentants de la famille révolutionnaire et de la société civile. Un grand nombre de journalistes de la presse écrite ont profité de cette occasion pour retrouver la place qui leur revenait après avoir connu une mise à l’écart lors des réunions et sorties du wali. Seules les presses parlée et filmée étaient conviées à ces activités. Lors de la cérémonie d’installation, qui s’est tenue dans la salle de délibérations de la wilaya consécutivement au récent mouvement partiel dans le corps des walis et des walis délégués opéré par le président de la République, Merad a souligné qu’Annaba, « une des plus grandes du pays, doit retrouver son lustre, d’autant qu’elle recèle de grands atouts, importants et diversifiés, qui doivent être exploités au service du développement, en veillant à prendre en charge les préoccupations des citoyens pour atteindre le bien-être social et économique ».Le ministre a appeléà l’adoption d’une « approche participative qui assure la mobilisation des ressources matérielles et humaines, et qui implique tous les acteurs, cadres, gestionnaires, compétences dans tous les domaines et société civile, de sorte à parvenir à un développement durable de la wilaya ». Merad a également insisté sur « la nécessité d’accompagner les investisseurs et d’éliminer les obstacles qui empêchent la concrétisation des projets de développement, en plus de travailler sans relâche à la récupération du foncier industriel inexploité ».Le ministre a insisté dans son discours d’investiture sur la stricte mise en application du programme du président de la République. Ceci concerne l’encouragement à l’investissement, la création d’emplois, l’aide aux jeunes désireux de se lancer dans l’entreprenariat, ainsi que la recherche d’une vie meilleure pour les citoyens, notamment en luttant contre la spéculation et la cherté de la vie. Selon lui, en plus de promouvoir et de généraliser la numérisation dans les différents secteurs, à l’effet d’améliorer le service public, il est nécessaire de renforcer le front interne et d’améliorer les conditions de vie des citoyens en inscrivant prioritairement des projets de développement en lien direct avec leur vie quotidienne.Pour rappel, Merad possède une connaissance approfondie de la wilaya d’Annaba, ayant exercé en tant que wali de cette région durant les années 90. Il a tenu à partager cet antécédent avec l’assemblée, tout en soulignant le passage du nouveau wali à Annaba en tant que Directeur de l’Urbanisme, de la Construction et de l’Habitat (DUCH) au cours des années 2001 et 2002. Lors de la cérémonie, le ministre l’Intérieur, soulignant la nécessité de bien préparer les prochaines rentrées scolaire et universitaire, a rappelé les efforts déployés par l’ancien wali en matière de promotion des investissements et de levée des obstacles qui freinaient les investisseurs dans cette wilaya.Merad a indiqué que le nouveau wali, Abdelkader Djellaoui, dispose de l’expérience et des qualifications requises pour gérer les affaires de cette wilaya et la promouvoir dans tous les domaines. Il a précédemment exercé les fonctions de wali d’Ouargla, de Djelfa, d’Oran et de M’sila.La cérémonie de passation des consignes s’est déroulée la veille de l’installation ; il ne restait plus au ministère qu’à procéder à l’installation officielle du nouveau wali. Merad a tenu à faire savoir à l’assistance que le président de la République l’a instruit d’installer personnellement tous les nouveaux représentants de l’État issus du dernier mouvement des walis et des walis délégués. Pour cela, il se rendra dans 26 wilayas pour s’acquitter de sa tâche. Ahmed Chabi / AG