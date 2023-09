A peine installé à la tête de la wilaya : Abdelkader Djellaoui entre dans le vif du sujet La Rédaction by La R

A peine installé à la tête de la wilaya : Abdelkader Djellaoui entre dans le vif du sujet La Rédaction by La Rédaction 11 septembre 2023in Annaba A A 0 0 SHARES 30 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Après son installation, le nouveau wali d’Annaba, Abdelkader Djellaoui, est immédiatement entré dans le vif du sujet en provoquant une réunion avec l’ensemble des membres de l’Exécutif de la wilaya qui a porté sur plusieurs points des domaines d’activité de la wilaya. En premier lieu, il a été question du degré des préparatifs de la wilaya sur la prochaine rentrée scolaire 2023/2024, concernant la livraison de 11 établissements d’enseignement dont le wali a ordonné d’accélérer les travaux restants et connecter les écoles au service Internet. Ensuite, Abdelkader Djellaoui a abordé divers dossiers qui concernent l’environnement et a exigé l’organisation de campagnes de propreté régulières. Parmi les dossiers passés en revue, lors de cette réunion, mentionner tous les points noirs liés à la réparation des divers réseaux, l’état des routes, l’éclairage public à travers les douze communes. Il a ordonné aux services concernés de procéder à la réhabilitation de l’éclairage public, des feux tricolores mais aussi l’entretien des caméras de surveillance et la peinture des allées piétonnes. Pour pallier à la surcharge des classes dans certains établissements, il a demandé de recenser les locaux inoccupés pour servir de classes de cours. Des instructions ont été données pour relancer les travaux de réalisation d’établissements en arrêt dans la commune d’Annaba. Dans le domaine de la santé, il a été également question de faire le suivi des activités des urgences chirurgicales d’El Bouni. Afin de redynamiser l’activité économique de la wilaya, Abdelkader Djellaoui a demandé une liste exhaustive des projets en souffrance pour leur relance. Le Centre d’enfouissement technique (CET) a été, également, à l’ordre du jour de cette première réunion du nouveau wali d’Annaba, où il a donné des instructions au directeur de l’Environnement et à celui de l’Urbanisme et de la Construction à procéder au choix de terrain pour l’inscription d’une nouvelle opération de réalisation d’un sixième casier dans les plus brefs délais. Au terme de cette réunion, le nouveau chef de l’Exécutif de la wilaya d’Annaba a exhorté l’ensemble des responsables de descendre sur le terrain, de suivre de près les différentes opérations d’aménagement, d’être à l’écoute des préoccupations de la population et d’impliquer davantage les associations dans toutes les actions. Par : A.Ighil