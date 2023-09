Inondations en Libye [MAJ] Le bilan grimpe à 2035 morts Placeholder LSA PUBLIÉ 11-09-2023, 18:00 Mise à jour à 18h00 Un nouveau bilan des inondations causées par le cyclone "Daniel" dans la ville libyenne de Derna annonce 2035 morts, a rapporté, lundi, l'Agence de presse libyenne. Dimanche, la tempête méditerranéenne "Daniel" a balayé plusieurs régions de l’est de la Libye, notamment les villes de Benghazi, Al-Bayda et Al-Marj, ainsi que Sousse et Derna, faisant au moins de plus de 2030 et 1270 blessés, selon le dernier bilan Au moins 150 personnes sont mortes à la suite des inondations causées par le cyclone "Daniel" dans la ville libyenne de Derna, située sur la côte méditerranéenne, ont rapporté lundi des médias locaux, citant les autorités locales. Dimanche, la tempête méditerranéenne "Daniel" a balayé plusieurs régions de l’est de la Libye, notamment les villes de Benghazi, Al-Bayda et Al-Marj, ainsi que Sousse et Derna, faisant au moins 150 morts. Selon le portail d'information Al Wasat, la ville d'Al-Bayda a été sévèrement touchée par le cyclone. Suite à l'opération d'évacuation des habitants menée par l'armée, le contact avec cinq militaires a été perdu, a-t-on indiqué de même source. Le gouvernement d'union nationale libyen a annoncé, lundi, que toutes les municipalités touchées par les pluies torrentielles et inondations dans l'est du pays étaient des "zones sinistrées". Il a donné des instructions "claires" à tous les ministères, agences, équipes de secours et hôpitaux afin de "prendre des mesures urgentes et exceptionnelles pour faire face aux répercussions des inondations". A son tour, la mission des Nations unies en L ibye a affirmé qu'elle suivait de près la situation d'urgence dans l'est du pays, exprimant dans un communiqué "sa disponibilité à apporter son soutien aux personnes touchées". (APS) Placeholder LSA PUBLIÉ 11-09-2023, 18:00