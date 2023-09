Batna : Recrudescence des vols de câbles électriques La Rédaction by La Rédaction 10 septembre 2023in Batna, R

Batna : Recrudescence des vols de câbles électriques La Rédaction by La Rédaction 10 septembre 2023in Batna, Régions A A 0 0 SHARES 12 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Ces derniers mois, les pillages de câbles de cuivre se sont multipliés. Un phénomène qui exaspère la Sonelgaz et le wali, entre-autres. Un fléau qui se propage dans la wilaya de Batna, comme ailleurs. Ladite société éprouve des difficultés de lutter contre le vol des câbles de haute tension dans la wilaya. Ainsi, la Sûreté urbaine d’Ain-Touta, relevant de la wilaya de Batna, a mis hors d’état de nuire, hier, une bande de voleurs, âgés de la trentaine, impliqués dans une affaire liée au vol de câbles électriques (en cuivre). Ils ont été interpelés en flagrant délit en train de piller les câbles en question dans la commune d’Ain-Touta. Après leurs arrestations, ils ont été présentés par devant le procureur de la République près le tribunal de Batna pour les chefs d’inculpation de constitution d’association de malfaiteurs, trafic, pillage de câbles, vandalisme à l’aide de cisaille et pince coupante sans justification légale. Interrogé à ce sujet, le premier responsable de la Sonelgaz a indiqué à Le Provincial que, depuis plusieurs mois, ces actes de vandalisme se multiplient dans la région, notamment, le câblage d’alimentation installé sur l’axe liant Batna et Fesdis sur 14 km. Ensuite, d’autres câbles électriques ont été sectionnés puis dérobés sur un axe situé également entre la commune d’Ouled B’China, Lambéridi et Chabat Ouled-Chelih et enfin, la daïra d’Ain-Touta. Il va sans dire que ces actes de vandalisme ont privé des centaines de foyers en énergie électrique. La raison en est, la flambée du prix du cuivre. Il est à noter que tous ces câbles et tuyaux de gaz en cuivre (alimentation en gaz), volés, sont destinés à être revendus aux receleurs. Sachant que le receleur est puni d’emprisonnement assortie d’amende au même titre que le voleur, selon la loi du code pénal, surtout lorsqu’il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle, apprend-on. Ce fléau n’est pas prêt de connaître une accalmie. Par : Benyahia Abdelmadjid