SOUK-AHRAS : Projets d’envergure pour les zones inondables La Rédaction by La Rédaction 11 septembre 2023in R

SOUK-AHRAS : Projets d’envergure pour les zones inondables La Rédaction by La Rédaction 11 septembre 2023in Régions, Souk Ahras A A 0 0 SHARES 14 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter A l’approche de la saison des grandes pluies, le spectre des inondations réoccupe sa place parmi les dossiers prioritaires, au moins, pour les deux premiers mois de la saison en cours. A Souk-Ahras comme à Sedrata et dans d’autres communes de la wilaya, les points noirs sont déjà recensés et des mesures préventives sont déjà en cours d’achèvement, notamment pour ce qui est de l’entretien des avaloirs par les services de l’ONA (Office National d’Assainissement). Un programme d’élargissement des espaces d’assainissement dans les communes de Dreaâ, Ouled Driss, Lakhdara, Ouled Moumen, Oum Laâdaim et Zaârouia, un projet d’un montant global de 300 millions de dinars est en cours de réalisation, selon la direction des Ressources en eau. Dans la commune de H’nencha, la station d’assainissement est déjà soumise à des travaux d’extension et de réhabilitation dans le cadre de ces mêmes perspectives. Le coût du projet est de l’ordre de 500 millions de dinars. La canalisation des eaux usées et l’élimination des cours d’eau non contrôlés ont été concernées par des opérations similaires avec, comme objectif principal, la lutte contre ce fléau naturel. Ainsi, plusieurs agglomérations, notamment les 300 LPA (cité Ibn Rochd) et les 150 logements de la cité Errahba, la commune de Ragouba, la partie nord de la commune de Sédrata, ont été inclus dans ledit programme. Concernant le plan d’orientation lancé dans cette même optique pour une enveloppe financière de 120 millions de dinars, ce sont surtout les circonscriptions de Mechroha, Sidi Fredj, Safel El Ouidene et Ouillen qui connaissent une intensification des travaux en prévision des prochaines intempéries. A noter que l’année 2022 a connu le lancement de la majorité de ces projets. Par : Abderrahmane.D