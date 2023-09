Feuille De Route Du Nouveau Wali D’Annaba : Djellaoui Consacre Sa Première Sortie À L’Education EDITEUR - 13 S

Feuille De Route Du Nouveau Wali D’Annaba : Djellaoui Consacre Sa Première Sortie À L’Education EDITEUR - 13 SEPTEMBRE 2023 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Àpeine deux jours après avoir pris la tête de la wilaya d’Annaba en tant que premier responsable, Abdelkader Djellaoui a effectué hier, mardi 12 septembre, une visite de travail et d’inspection des infrastructures du secteur local de l’éducation. Avant d’aborder le dossier de la rentrée scolaire, lors de cette première sortie officielle, le nouveau wali a présenté ses condoléances aux familles des victimes de l’accident d’El Bouni. « Je présente mes plus sincères condoléances aux victimes de l’explosion de gaz d’El Bouni. Nous avons pris soin d’elles. Nous allons leur fournir de nouveaux logements et assister ceux qui souhaitent en louer. Nous espérons pouvoir aider les deux enfants qui ont perdu leurs parents, qu’ils reposent en paix. Nous ne les abandonnerons pas », a déclaré Djellaoui lors de cette sortie d’inspection. Certes, cette première incursion du wali était pour inspecter le secteur de l’éducation, mais il n’a pas été avare de déclarations sur la situation de la wilaya d’Annaba, sa vision, ses idées et ses projets pour améliorer le cadre de vie des habitants de la perle de l’Est. En à peine 48 heures, Djellaoui a convoqué une réunion avec l’Assemblée Populaire Communale (APC) d’Annaba, même de nuit, pour régler le problème des fuites d’eau dans le square El Houria. Il semble déjà avoir une vision d’ensemble sur les problèmes actuels de la wilaya et les défis qui l’attendent dans le proche avenir. Sur ce point, Djellaoui déclare qu’il est et restera toujours un homme de terrain qui ira à la rencontre des citoyens sans passer par des intermédiaires, privilégiant les sorties d’inspection et de travail pour écouter et répondre en personne aux doléances de ses administrés. Mais comme dit le vieil adage : « Un problème à la fois ». Dans sa première intervention sur le terrain, le premier responsable a visité et inspecté plusieurs projets du secteur, en particulier de nouveaux établissements scolaires, notamment dans la commune de Berrahal, où il a constaté les derniers préparatifs avant la rentrée. Sur place, il a visité le projet du nouveau lycée de Kalitoussa. Pratiquement achevé, le lycée devrait ouvrir ses portes et accueillir les enfants le 19 septembre. Un peu plus loin, Djellaoui a visité le projet de construction de quatre nouvelles classes à l’établissement scolaire secondaire Boukesas Ahmed. Ce dernier projet affiche déjà un léger retard et devrait être finalisé avant le 30 octobre pour une mise en service le 1er novembre. Entre les communes de Berrahal, El Bouni et Aïn Berda, pour cette rentrée, le secteur de l’éducation de la wilaya sera renforcé avec plus de dix établissements scolaires des trois paliers. Il s’agit d’un regroupement scolaire de sept établissements dans la commune de Sidi Amar, dont deux Collèges d’Enseignement Moyen (CEM), deux lycées et trois écoles primaires. Notons également un nouveau CEM pour la localité d’Aïn Sayed et un regroupement scolaire dans la localité d’El Zitouna, dans la commune d’Aïn Berda. Dans tous ces endroits, les instructions du nouveau wali ont été pour le moins claires et cohérentes. Les deux points principaux soulevés ont été le raccordement des établissements scolaires au réseau Internet et l’entretien des espaces verts, à l’intérieur, mais aussi aux alentours des écoles. Soufiane Sadouki