La tempête au nom bizarre par Abdou Benabbou La Libye n'avait pas besoin d'une si affligeante catastrophe. Alors que 150 personnes avaient été annoncées mortes, il est question aujourd'hui de milliers de décès et plus de 10.000 disparus. Le bilan a de quoi laisser hébété ne permettant aucune explication pour comprendre comment une tempête au nom bizarre a pu provoquer une telle catastrophe pour s'apparenter à un véritable tsunami. Les Libyens avaient probablement les yeux et le cœur tournés sur le drame marocain, plutôt animés par une forte compassion quand le malheur est venu les frapper dans le dos. Il était difficile d'imaginer qu'un pays aux trois quarts désertique pouvait être englouti par les eaux. Empêtrée dans d'autres sérieux démêlés guerriers, la Libye ne saura pas où donner de la tête tant il est prévisible que les aides de solidarité fournies par plusieurs Etats, dont l'Algérie, auront du mal à être gérées. Etrange fatalité dont l'insistance a voulu que deux peuples maghrébins, déjà malmenés, vivent en même temps deux drames qui se ressemblent. L'un subsiste aux confins des montagnes avec des restes que lui cède l'industrie touristique, l'autre après le faste kadhafien ne tient à l'existence que grâce à la pacotille nourricière que lui laisse la furie des crises qu'il subit. Le ciel méditerranéen déjà sombre s'obscurcit davantage pour qu'il ne reste plus qu'à prier. A la folie des hommes mal nés est venue s'adjoindre celle de la nature. L'une comme les autres n'épargnent aucune contrée pour convoquer les saines sagesses qui malheureusement en ces temps de démesure et d'inconscience n'ont que leur compassion à offrir. Le tranquille et paisible Maghreb n'a pas encore digéré les malheurs que la nature et les hommes lui ont infligés à travers l'histoire que deux grandes secousses monstrueuses surviennent pour activer l'étau dont il a été prisonnier. Elles surviennent avec deux visages différents, mais les dégâts qu'elles imposent sont similaires.