Inondations en Libye : la France va envoyer un hôpital de campagne Publié le 13/09/2023 à 08:27 | Mis à jour l

Inondations en Libye : la France va envoyer un hôpital de campagne Publié le 13/09/2023 à 08:27 | Mis à jour le 13/09/2023 à 09:46 Partager Twitter Flipboard Partager Envoyer à un ami CATASTROPHES NATURELLES MONDE La France va envoyer un hôpital de campagne dans l’est de la Libye. La France va envoyer un hôpital de campagne dans l’est de la Libye. © (Photo, AFP) La France va envoyer un hôpital de campagne en Libye pour porter secours aux populations durement frappées par des inondations dans l’est du pays. Il devrait être opérationnel d’ici jeudi soir. La France va envoyer sous « 24 à 48 heures » un hôpital de campagne en Libye pour porter secours aux populations durement frappées par des inondations dans l’est du pays, ont annoncé mardi 12 septembre les autorités françaises. « Le président de la République a décidé l’envoi d’équipes d’urgence de la Sécurité civile et d’un hôpital de campagne », soit une « cinquantaine de personnels civils et militaires qui peuvent traiter 500 personnes par jour », a indiqué l’Élysée. Opérationnel jeudi soir « Les premiers personnels partiront dès ce soir (mardi) afin que tout soit opérationnel sous 48 heures », a précisé le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin sur son compte X (ex-Twitter). A la suite des dramatiques inondations en Libye, nous engageons, à la demande du Président de la République, l’hôpital de campagne de la sécurité civile (ESCRIM). Les premiers personnels partiront dès ce soir afin que tout soit opérationnel sous 48h. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) September 12, 2023 Un avion de transport militaire va également être déployé pour apporter du matériel. Plus tôt dans la journée, la porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, Anne-Claire Legendre, avait assuré que la France se tenait prête à envoyer « une aide d’urgence » et à « répondre aux demandes qui lui seront adressées par les autorités libyennes ». « Toutes les options sont sur la table » pour une aide supplémentaire, notamment pour aller « chercher des personnes isolées », a relevé un conseiller présidentiel. Au moins 2.300 morts Les inondations en Libye ont fait au moins 2.300 morts et 10.000 disparus. Mais le bilan pourrait être beaucoup plus lourd, a indiqué mardi un responsable de La Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR). Une centaine de binationaux sont recensés en Libye, dont moins d’une dizaine dans l’est du pays, et « aucun ne se trouve en difficulté », selon l’Élysée.