L'algérie dépêche 8 avions chargés de médicaments et de denrées alimentaires Un pont aérien vers la Libye Un pont aérien a été mis en place, hier, pour acheminer en urgence d'importantes aides humanitaires. L'Algérie au chevet de la libye L'Algérie toujours au chevet de ses frères. Fidèle à son engagement inébranlable envers ses nations soeurs, l'Algérie déploie ses efforts pour apporter une aide humanitaire cruciale à la Libye, durement touchée par l'ouragan Daniel. Cette initiative louable a été mise en place suite à l'ordre du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, démontrant ainsi la solidarité inconditionnelle de l'Algérie envers ses voisins en difficulté. Le pont aérien, lancé hier, a acheminé en urgence des secours vitaux vers la Libye, répondant à la demande d'aide du président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Yunus El-Menfi. Les pluies torrentielles et les inondations ont eu des conséquences dévastatrices dans plusieurs villes libyennes, nécessitant une réponse immédiate. Dans cette première phase, huit avions des Forces aériennes de l'Armée nationale populaire (ANP) ont pris la direction de la capitale libyenne, Tripoli, transportant des produits alimentaires, du matériel médical, des vêtements et des tentes. Ce geste humanitaire témoigne de la profonde solidarité de l'Algérie envers le peuple libyen frère, l'aidant à surmonter cette épreuve douloureuse. L'Algérie est reconnue pour sa solidarité sans limites, répondant toujours avec empressement aux appels à l'aide en cas de catastrophe, où que ce soit dans le monde. Le sens de l'humanisme est profondément ancré dans le coeur du peuple algérien, qui est toujours le premier à se mobiliser en temps de crise. Un exemple récent de cette générosité est l'aide apportée, en février dernier, à la Syrie et à la Turquie lors des séismes qui ont frappé ces pays. Les secours algériens ont été parmi les premiers à arriver sur les lieux du drame, apportant des aides d'urgence. La solidarité algérienne s'est manifestée de manière continue, avec des dons affluant pendant des semaines, témoignant du soutien du peuple algérien. Cette même volonté de tendre la main s'est exprimée immédiatement envers le Maroc lors du récent séisme qui a secoué notre voisin de l'ouest. Aujourd'hui, les Algériens se tiennent aux côtés des Libyens. La générosité du peuple algérien s'exprime également au travers des citoyens ordinaires qui se sont mobilisés avec un élan de solidarité sans précédent. Des campagnes de collecte de dons ont été lancées à travers tout le pays, rassemblant des contributions de toutes sortes, des médicaments aux articles de première nécessité. Les Libyens ont été touchés par la démonstration manifeste d'affection et de soutien venant de l'Algérie voisine. Ce geste remarquable souligne la force de l'unité et de l'amitié entre les nations, rappelant au monde que la solidarité transcende les frontières. Le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Yunus Al-Menfi, a remercié en son nom et au nom du peuple libyen l'Algérie pour son élan de solidarité. «Cette solidarité n'est pas étrangère à l'Algérie, peuple et gouvernement, qui ont été à côté du peuple libyen en toutes circonstances»,, a -t-il assuré lors d'un appel téléphonique avec le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf. «Ce qui consolide les liens étroits qui unissent les deux pays et peuples frères», a ajouté Mohamed Yunus Al-Menfi. De son côté, Attaf a réitéré les condoléances de l'Algérie pour le peuple libyen suite à ces inondations qui ont coûté la vie à plus de 2000 personnes. «L'Algérie partage la douleur de la libye dans cette catastrophe»,a assuré le chef de la diplomatie algérienne. Attaf a également exprimé la pleine disposition de l'Algérie à apporter aux frères libyens toute forme de soutien afin de contribuer à alléger le fardeau de cette grande catastrophe. «Le président Tebboune suit de près et avec beaucoup d'intérêt les répercussions de cette catastrophe naturelle et les drame engendréss. Il a donné des instructions pour l'envoi immédiat de l'aide nécessaire aux zones touchées», a - t-il souligné assurant que le pays était prêt a apporter encore plus d'aide si nécessaire. La nation algérienne reste fidèle à son engagement et ses principes. Toujours au côté de ses frères et amis dans l'adversité... Vaste mouvement de solidarité internationale Le Qatar, la Turquie, l'Italie et la France et des dizaines d'autres nations et organisations ont exprimé leur solidarité. Le Parlement arabe et la Commission de l'Union africaine (UA) ont, tous deux, exprimé leur «solidarité et plein soutien» à la Libye, soulignant «la nécessité d'apporter aide et assistance à ce pays face à cette douloureuse épreuve» et appelant à «renforcer la coopération arabe et internationale afin de fournir une aide humanitaire d'urgence et d'ouvrir des ponts aériens et des couloirs sûrs» pour l'acheminement de cette aide aux sinistrés. Le président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, a également ordonné «à l'armée d'apporter toutes les aides humanitaires possibles à la Libye, des équipes de sauvetage, des équipements et des campements pour abriter les rescapés». Le Qatar et les Emirats arabes unis ne sont pas en reste, annonçant l'envoi d'une aide humanitaire d'urgence aux zones touchées, composée de nourriture, fournitures médicales et d'abris. La Turquie a également annoncé le déploiement d'équipes de recherche et de sauvetage ainsi que du matériel comprenant des tentes, deux véhicules de sauvetage, quatre bateaux et des générateurs. En Europe, l'Italie a annoncé avoir offert immédiatement l'aide de la Défense pour les zones inondées, tandis qu'une équipe d'évaluation «est sur le départ, coordonnée par la Protection civile», a assuré le chef de la diplomatie italienne Antonio Tajani. Pour sa part, la France a déclaré «se tenir prête» à répondre aux demandes qui lui seront adressées par les autorités libyennes, ajoutant que «des moyens sont mobilisés pour apporter une aide d'urgence aux populations sinistrées, en appui des efforts libyens sur le terrain et en coordination avec les Nations unies». L'Union européenne (UE) par la voix de son Haut représentant pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borell, a, lui, exprimé sa solidarité avec la Libye, soulignant la disposition de l'UE à fournir l'aide nécessaire pour faire face à cette situation. Pour sa part, le président du Conseil européen, Charles Michel, a annoncé que l'UE était «prête à aider les personnes touchées» par les inondations en Libye, qualifiant de «déchirantes» les «images des morts et des destructions causées par la catastrophe». «Au nom de l'UE, nous adressons nos sincères condoléances au peuple libyen et aux familles des victimes», a ajouté Charles Michel. Pour rappel, la tempête Daniel a déjà fait au moins 27 morts ces derniers jours en Grèce, Turquie et Bulgarie avant d'arriver en Libye. Elle se déplace désormais vers la côte nord égyptienne, où les autorités météorologiques mettent en garde contre de fortes précipitations.