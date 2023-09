Tension à l’APC de Annaba : Le maire refuse de démissionner ! La Rédaction by La Rédaction 13 septembre 2023i

Tension à l’APC de Annaba : Le maire refuse de démissionner ! La Rédaction by La Rédaction 13 septembre 2023in Annaba A A 0 0 SHARES 26 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Le maire de Annaba, Youssef Chouchane, a décidé de défier les membres de l’Assemblée populaire communale qui ont, récemment, demandé sa démission. Dans une interview accordée à un média local, le président du Conseil municipal a affirmé qu’il ne démissionnerait pas de son poste et qu’il continuerait à exercer ses fonctions jusqu’à la fin de son mandat. Il a, également, déclaré que personne n’avait le droit de lui demander de démissionner et qu’il ouvrait la porte au dialogue et à la participation de tous ceux qui veulent travailler avec lui. Cependant, cette déclaration a aggravé la situation au sein de l’Assemblée qui est, déjà, bloquée depuis un certain temps. Certains membres du Conseil estiment que cela aura un impact négatif sur la ville, qui connaît actuellement une détérioration de la situation environnementale, une prolifération du commerce informel et beaucoup d’autres problèmes et fléaux. Pour rappel, environ deux tiers des membres du Conseil municipal d’Annaba ont exprimé leur opposition catégorique à travailler avec l’édile actuel, Youssef Chouchane, en raison de l’échec de la politique de développement de la municipalité. Les élus ont publié une déclaration officielle exprimant leur opposition absolue à la poursuite du travail sous la présidence de l’actuel maire, exprimant leur position unifiée pour plusieurs raisons, notamment l’échec de la politique de développement de la municipalité d’Annaba, la détérioration catastrophique de la situation locale due à sa mauvaise gestion, ainsi que la détérioration du secteur sportif et des infrastructures sportives. Les membres du Conseil municipal ont également critiqué l’échec de la saison estivale en raison de la préparation insuffisante et de l’absence des moyens nécessaires. Ils ont, aussi, souligné que l’absence de préparation pour la rentrée scolaire mènerait à son échec, tout en critiquant le non-respect du P/APC des normes de l’urbanisme dans la commune et l’échec de la contribution de la municipalité au secteur social. Les députés ont attribué la situation difficile de la commune d’Annaba à l’incapacité du maire à gérer efficacement la ville et à son “manque de compétence” pour administrer une municipalité de la taille d’Annaba. Ils ont également critiqué son parti pris, son refus de se référer aux comités de l’assemblée et son entêtement à ne pas répondre aux propositions de l’Exécutif. La situation à Annaba reste préoccupante. Les membres de l’Assemblée continuent de réclamer la démission du maire et l’ouverture d’une enquête sur ce qu’ils ont qualifié de “mauvaise gestion de la municipalité”. Ainsi, la tension entre le maire et les élus ne montre aucun signe de résolution ; ce qui risque d’avoir un impact néfaste sur le développement de la ville, déjà visée par une dégradation flagrante du cadre de vie. Par : I.N