Annaba : Sorcellerie Et Pratiques Occultes : Le Cimetière De Chorfa Profané EDITEUR - 12 SEPTEMBRE 2023 Clique

Annaba : Sorcellerie Et Pratiques Occultes : Le Cimetière De Chorfa Profané EDITEUR - 12 SEPTEMBRE 2023 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Une famille qui était en train de nettoyer la tombe d’un de leurs proches, a été prise de surprise en découvrant des photos ainsi que des objets étranges enfouis dans la sépulture. Parmi les découvertes, on compte une photo d’un couple, un œuf portant une étoile de David à six branches, une chaîne et un rouleau de papier contenant probablement des inscriptions associées à des pratiques occultes. Des citoyens, alarmés et éprouvant une profonde inquiétude, demandent à la Gendarmerie nationale, responsable de l’arrestation, de publier les photos découvertes dans leur lieu de pratique. Dans un précédent article, nous avions abordé ce phénomène qui a touché de nombreuses familles. Presque toutes les familles ont enregistré au moins une personne envoûtée par ces charlatans. Les photos avec des épingles ou des inscriptions sataniques, provenant d’un livre de magie noire, causent de nombreux problèmes. Un internaute de la ville de Souk-Ahras a partagé une vidéo pour alerter les potentielles victimes. De nombreuses jeunes filles constituent la proie de ces incantations, écritures, talismans, ou amulettes, et même de l’eau ensorcelée. Des bénévoles qui nettoient les cimetières découvrent un grand nombre d’objets ensorcelés enterrés dans des tombes délaissées (« gbar mensi »). Il est important de ne pas jeter de sous-vêtements féminins, de serviettes hygiéniques, ou de manger des plats préparés par des personnes mal intentionnées. Parfois, ces plats sont préparés avec des mains de personnes décédées. Même l’eau de toilette des défunts est collectée et utilisée par les charlatans, puis vendue au prix d’or. Ahmed Chabi