Téléphérique En Arrêt Depuis 2018 (Constantine ) : Une Réhabilitation Pour Les Prochains Jours EDITEUR - 14 SE

Téléphérique En Arrêt Depuis 2018 (Constantine ) : Une Réhabilitation Pour Les Prochains Jours EDITEUR - 14 SEPTEMBRE 2023 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Le directeur des Transports de la wilaya de Constantine, Idir Ramdane Chérif, a annoncé que les travaux de réaménagement du téléphérique reprendront dans les prochains jours, après une interruption due à la régularisation de la situation administrative de la société étrangère en charge des travaux électromécaniques. Le Directeur Général (DG) adjoint de l’Entreprise de Transport Algérien par Câble (ETAC), El Arbi Boumediene, a affirmé que le projet n’a pas été suspendu et que l’opération suit son cours au rythme prévu. Il a souligné une accélération des travaux pour respecter les délais fixés par le ministère de tutelle. A titre de rappel, les travaux du téléphérique ont débuté en juin passé, avec une exigence du ministre des Transports, Youcef Chorfa, d’achever le projet d’ici la fin de l’année, à travers le travail avec le système d’équipes 4x8h. Il a également accordé à l’entreprise de réalisation un budget de plus de 180 milliards. Il y a lieu de noter que cette même entreprise avait demandé un délai supplémentaire de huit mois, demande qui a été rejetée.Le ministre a précisé que le rôle du partenaire étranger se limite à la gestion. Il a aussi mentionné que les travaux du système électromécanique dans la station sont avancés à hauteur de 90 %. Il reste à réaliser la partie électrique pour permettre la communication entre toutes les stations. Il a assuré que tous les équipements requis sont disponibles et il n’est pas nécessaire d’importer d’autres composants. De plus, l’entreprise a déjà importé 44 télécabines, chacune ayant une capacité d’accueil de dix personnes.Le ministre a ajouté que les mesures administratives liées au ministère des Transports seront finalisées d’ici la fin du mois en cours. Il a donné l’ordre aux représentants de l’entreprise de réalisation et de l’ETAC de commencer à élaborer un plan spécial pour relancer le projet.Il convient de rappeler que le service du téléphérique a été interrompu en avril 2018, en raison du dépassement des limites techniques recommandées pour ce type d’équipement, avec plus de 36.000 heures de fonctionnement. Cela a nécessité sa réhabilitation. Cependant, les travaux ont été suspendus en mai 2019, en raison de problèmes tels que des accidents dans les stations et des arrêts en plein air, nécessitant à chaque fois l’utilisation du système d’urgence pour le faire fonctionner. A titre informatif, le téléphérique de Constantine traverse les gorges du Rhummel pour relier la place Tatache Belkacem, dans la vieille ville, à la cité Émir Abdelkader, au nord-est de la médina, en passant par le centre hospitalier Ben Badis.Il s’agit d’un moyen de transport emblématique reliant différentes parties de la ville. Il offre une vue panoramique spectaculaire sur les falaises et la rivière en contrebas.De 2008 à 2012, la télécabine a transporté douze millions de passagers. L’installation dispose de 33 cabines détachables d’une capacité de quinze personnes desservant alternativement les deux stations terminales. La durée du trajet est d’environ six minutes environ. Le débit moyen estimé est de 2.400 passagers par heure. M. A.