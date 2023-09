Jardin De L’Edough (Annaba) : La Fuite Qui Fait Déborder Le Vase EDITEUR - 14 SEPTEMBRE 2023 Cliquez pour part

Jardin De L’Edough (Annaba) : La Fuite Qui Fait Déborder Le Vase EDITEUR - 14 SEPTEMBRE 2023 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) « Route barrée pour cause de travaux ».C’est ce que mentionne la plaque que trouveront les riverains au centre du boulevard Boukhtouta Yacine, juste devant le jardin public d’El Horia (ex-square Randon). Ces travaux, qui ont causé une circulation routière asphyxiante,sont réalisés par l’Algérienne Des Eaux (ADE), sur un canal d’Alimentation en Eau Potable (AEP) d’un diamètre de 600 millimètres. Les travaux ont débuté dans la nuit du lundi 11 à avant-hier, mardi 12 septembre, et se sont poursuivis jusqu’hier, mercredi 13. En effet, une fuite assez importante s’est déclarée, causant d’énormes dégâts et le gaspillage de centaines de litres d’eau perdues. A cet effet, les agents de l’ADE ont mobilisé tout le personnel et matériel nécessaires pour régler ce problème une fois pour toutes. Il ne s’agit pas de la première fuite dans ce réseau, ce qui a agacé les automobilistes qui ont été contraints de rebrousser chemin en arrivant au fameux boulevard, tout près du parking sous terrain de Stambouli. Les agents de la police ont donc placé des barricades sur la route pour juguler les usagers de la routesoit vers l’ancienne cour de justice, soit vers la rue du 17 octobre et le chemin des Caroubiers. Par ailleurs, les bus de la ligne 11 d’Aïn Achir, la ligne 6 deRizzi Amor et la ligne 13 de Sidi Aïssa ont été pénalisés par ces travaux.Ils doivent reprendre un nouveau circuit et ne pas desservir certains arrêts du tracé initial, en empruntant la route de SouidaniBoudjemaâ. Les taxis collectifs, qui stationnent le long du boulevard Boukhtouta, sont également dans la même situation, ne pouvant plus prendre de clients sans rallonger les trajets et subir une dense circulation routière. Les chauffeurs de taxis ont quant à eux banni cette destination et n’acceptenttout simplement plus de courses vers le centre-ville, ou du moins vers ce boulevard, de peur de poireauter plus dequarante minutes dans les embouteillages. K.Khadidja Rayenne