Atteintes À L’environnement Et Au Patrimoine : Le Braconnage Forestier Prend De L’ampleur À Batna EDITEUR - 11 SEPTEMBRE 2023 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) La Conservation des forêts de Batna a annoncé avant-hier, samedi 9 septembre, l’arrestation d’un homme qui fabriquait illégalement du charbon de bois dans un bosquet de la circonscription forestière de N’Gaous, située dans la partie ouest de la région des Aurès. Arrêté en flagrant délit d’agression du patrimoine sylvicole par une patrouille véhiculée de forestiers, le suspect a été remis à la justice. Une quantité de charbon prête à être commercialisée a été saisie. Dans le même contexte, des gendarmes de la brigade d’Aïn Yagout ont récemment intercepté, lors d’un contrôle routier, un véhicule utilitaire à bord duquel ils ont découvert six quintaux de charbon d’origine douteuse. Ne possédant pas d’autorisation pour transporter de type de produits, le chauffeur du véhicule, âgé de 41 ans, a été interrogé. La marchandise a été saisie puis remise aux services des domaines. Par ailleurs, les services de la circonscription de Tazoult relevant de la Conservation des forêts de Batna, en coordination avec la brigade de la Gendarmerie nationale, ont effectué, sur instruction du procureur de la République, une perquisition dans un atelier clandestin de transformation de bois en charbon en activité à Tazoult. Un important lot de troncs d’arbres cachés sous les branchages et de gros morceaux de bois prêts à être transformés, ainsi que des équipements utilisés dans la fabrication de charbon, ont été saisis à cette occasion. Plusieurs personnes impliquées dans cette affaire ont été appréhendées. A ce propos, soulignons que le charbon est particulièrement demandé par les restaurants et les gargotes pour les grillades. Ainsi, de nombreuses personnes prennent le risque de s’introduire clandestinement dans la forêt, de couper illégalement des arbres, de fabriquer du charbon, puis de le mettre dans des sacs en dehors des espaces forestiers pour le mettre en vente. Nasreddine Bakha