Libye Le bilan des inondations passe à 5.500 morts Environ 10.000 personnes sont portées disparues et 30.000 autres ont été déplacées à cause des inondations. Le bilan des inondations dévastatrices qui ont frappé dimanche l'Est de la Libye s'est alourdi, passant à 5.500 morts et 7.000 blessés, a annoncé mercredi Oussama Ali, porte-parole des services d'urgence basés à Tripoli.Aucun bilan définitif ne peut être déterminé pour l'instant car des corps de victimes sont toujours en train d'être découverts dans les zones sinistrées, a-t-il ajouté.Environ 10.000 personnes sont portées disparues et 30.000 autres ont été déplacées à cause des inondations, selon Ali, faisant savoir que les régions frappées étaient confrontées à une grave pénurie de fournitures de base.La tempête Daniel a frappé dimanche l'Est de la Libye, provoquant des inondations et causant d'importants dégâts aux infrastructures sur son passage. 15:00 | 14-09-2023 Share