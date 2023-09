Près de 7 000 migrants débarquent à Lampedusa en deux jours, l’équivalent de la population de l’île L’île ital

Près de 7 000 migrants débarquent à Lampedusa en deux jours, l’équivalent de la population de l’île L’île italienne de Lampedusa a vu débarquer, au milieu de ce mois de septembre 2023, près de 7 000 migrants en l’espace de deux jours. Un afflux massif qui inquiète les autorités locales. En France, Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur, convoquera une réunion ce vendredi pour faire le point sur la situation. Des migrants à Lampedusa (Italie), le 14 septembre 2023. Des migrants à Lampedusa (Italie), le 14 septembre 2023. | ALESSANDRO SERRANO / AFP Ouest-France Publié le 14/09/2023 à 18h57 LIRE PLUS TARD PARTAGER Newsletter International Chaque mardi, retrouvez l'actualité internationale vue par les journalistes Ouest-France et nos correspondants dans notre newsletter dédiée. Votre e-mail En seulement deux jours, les habitants de Lampedusa, cette île italienne située au large de la Tunisie, ont vu débarquer près de 7 000 migrants. C’est l’équivalent de la population de l’île. Et, surtout, c’est beaucoup plus que ce que le « hotspot » chargé de gérer l’arrivée de ces migrants, doté d’une capacité d’accueil de 400 places, peut encaisser. « Point de non-retour » « Nous avons atteint un point de non-retour et l’île est en crise, a déploré Filippo Mannino, le maire de l’île, dans des propos rapportés par l’agence Reuters. L’Europe et l’État italien doivent intervenir immédiatement en lançant une opération de soutien et d’évacuation rapide. » L’édile a même déclaré l’état d’urgence sur l’île. « La situation est complexe et nous essayons progressivement de revenir à la normale », a, pour sa part, déclaré Francesca Basile, responsable des migrations pour la Croix Rouge italienne. Au total, 5 000 personnes devraient donc être transférées vers la Sicile d’ici à la fin de la journée de ce jeudi. « Nous avons fourni de la nourriture à tout le monde et distribué le dîner hier soir, et aujourd’hui encore, tout le monde recevra ce dont il a besoin », a par ailleurs assuré Francesca Basile. Des tensions Ces arrivées massives n’en mettent pas moins l’île sous tension. Certaines ont éclaté mercredi lors de la distribution de nourriture par la Croix-Rouge italienne. La police a dû intervenir. Un photographe de l’AFP a constaté que plusieurs jeunes migrants se sont ensuite rendus dans le centre historique de Lampedusa. Plusieurs migrants ont par ailleurs confié à l’agence avoir faim et d’autres ont indiqué ne pas avoir d’argent, de sorte que certains restaurants leur ont refusé l’entrée. Mais, note l’agence, d’autres établissements offraient de la nourriture gratuitement à des migrants. Des touristes leur ont également payé des repas. Gérald Darmanin convoque une réunion En France, Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur, convoquera une réunion vendredi 15 septembre 2023 pour faire le point sur la situation en cours sur l’île italienne de Lampedusa, selon les informations de TF1/LCI et de BFMTV . Migrants Monde Actualité en continu Italie Europe