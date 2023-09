Le bilan des victimes des inondations en Libye a dépassé 11.000 morts 15 septembre 2023 0:04 Publié par admi

Le bilan des victimes des inondations en Libye a dépassé 11.000 morts 15 septembre 2023 0:04 Publié par admin Aucun commentaire DIA 14 septembre 2023: Le bilan des victimes des inondations en Libye a dépassé 11.000 morts, a annoncé l’antenne libyenne du Croissant-Rouge relayée par Al Arabiya. Selon ses informations, environ 20.000 personnes sont toujours portées disparues. Pour rappel, le bilan précédent faisait état de 8.000 morts. Selon le Croissant-rouge, 2.000 corps des victimes ont été emportés dans la mer. En outre, la société craint que les pluies diluviennes n’apportent sur la côte de nombreuses mines enfouies dans la terre. Leur présence peut créer des risques supplémentaires pour les habitants des régions affectées aussi bien que pour les sauveteurs qui cherchent les corps des victimes sous les débris des maisons effondrées et dans les eaux territoriales. Le cyclone Daniel a frappé le nord-est de la Libye le 10 septembre, apportant des coups de vent, de fortes pluies et des orages sur les villes de la côte méditerranéenne. De nombreux immeubles, hôpitaux ainsi que d’autres installations civiles importantes ont été inondés. La ville de Derna, où deux barrages ont été détruits, a été la plus gravement touchée. C’est la destruction des barrages près de Derna qui, selon le Croissant-Rouge libyen, est la principale cause des nombreuses victimes dans la région.