Des bilans provisoires font état de 6.000 morts et 10.000 disparus Nos pompiers au chevet du peuple frère Un mince espoir de retrouver des survivants demeure. Les agents de la Protection civile travaillent jour et nuit aux côtés de leurs frères libyens. Ils ont retiré 11 corps des décombres. Indicible catastropheIndicible catastrophe La Libye est plongée dans le chaos! Ce sont des images apocalyptiques qui nous viennent du voisin de l'est du pays après le passage de l'ouragan Daniel. En effet, la Protection civile algérienne a partagé quelques images de ces interventions de secours à Derna. On y voit une ville complètement noyée sous les décombres, des bâtiments entiers qui ont cédé face à la furie de Dame nature, des voitures et autres objets qui flottent encore dans des eaux toujours aussi troubles. Bref, on a droit à un paysage de fin du monde comme on ‘n'en voit que dans les films hollywoodiens. Terrible! Et encore, on ne connaît toujours pas l'étendue exacte de la catastrophe, comme l'a indiqué, hier,le responsable de l'ONU pour les situations d'urgence, Martin Griffiths. «L'ampleur de la catastrophe, le niveau des besoins, le nombre de morts, sont encore inconnus», a souligné le même responsable. Divers bilans, très provisoires, font état de quelque 6.000 morts et 10.000 disparus. Il y a aussi au moins 30.000 personnes qui se sont retrouvées sans abri. Un mince espoir de retrouver des survivants demeure. Nos pompiers travaillent jour et nuit aux côtés de leurs frères libyens. Ils ont retiré 11 corps des décombres. «Les équipes de la Protection civile qui se sont rendues en Libye pour participer aux opérations de sauvetage et d'aide après les inondations dévastatrices qui ont touché le pays récemment, ont entamé leur travail tôt dans la journée de jeudi à Derna, où elles ont réussi à retirer 11 corps des décombres», précise la direction de la Communication de la Protection civile. «Il s'agit de huit hommes et trois femmes», ajoute la même source. Un rayon de soleil dans ce brouillard de désespoir. Certes, nos pompiers n'ont pas encore retrouvé des survivants, mais la récupération de ces dépouilles permettra d'apaiser les douleurs des familles qui pourront faire leur deuil. Cela offrira une sépulture aussi à ces victimes mortes dans des conditions tragiques. Il faut rappeler qu'au lendemain de cette tragédie, les hautes autorités du pays avaient ordonné l'envoi des équipes de Protection civile en Libye. Comme à son habitude, l'Algérie s'est solidarisée avec un peuple frappé par une catastrophe naturelle en dépêchant des secours et de l'aide humanitaire. Un pont aérien a été mis en place avec pas moins de huit avions chargés de médicaments, de vivres et de tentes ont été acheminés vers le pays des «Chevaliers de la Méditerranée». Le ministre de l'Intérieur, Ibrahim Merda, s'était déplacé avec deux de ses collègues du gouvernement afin de superviser cette opération. D'autres aides humanitaires devraient être dépêchées dans les prochains jours. À cela, il faut ajouter l'équipe de secouristes, composée de 113 agents de Protection civile, tous grades et spécialités confondus. Il s'agit, entre autres, des plongeurs, une équipe médicale spécialisée en médecine des catastrophes, une équipe de gestion des opérations, des équipes de recherche et de sauvetage, des équipes cynotechniques, des équipes logistiques et des psychologues. «L'équipe est dotée d'équipements spéciaux d'intervention en cas d'inondations», est-il souligné. «L'équipe de secours algérienne dispose de tous les moyens nécessaires pour mener des opérations de recherche, que ce soit sous les décombres ou dans les eaux stagnantes et la boue», atteste la Protection civile. On a pu ainsi voir les équipes cynotechniques en train de ratisser les décombres à la recherche de survivants ou encore les équipes de plongeurs sauter dans des bâtiments inondés ou plonger dans la mer déchaînée pour faire sortir les corps des victimes. Citoyens et dirigeants libyens ont exprimé leur gratitude à l'Algérie pour son soutien dans ce désastre qui touche ce pays de moins de 7 millions d'habitants. Ce qui est tout à fait normal pour la nation algérienne toujours fidèle à ses principes d'humanisme et de solidarité... Walid AÏT SAÏDWalid AÏT SAÏD 00:00 | 16-09-2023 Sha