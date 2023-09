La Libye et la tragédie des inondations L'envers du décor Les tragédies qui se jouent en Libye et au Maroc sont révélatrices des positions et des arrière-pensées de certains dirigeants à travers le monde. C'est ainsi que les milliers de morts et de blessés font l'objet de déclarations, de commentaires ou de réserve pour le moins déplorables. Au lendemain du séisme qui a précipité la population du Haut-Atlas marocain dans une misère sans nom, alors même qu'elle subsiste déjà, depuis des décennies, dans un dénuement absolu, l'Union européenne s'est fendue d'une lettre paraphée par ses cinq principaux dirigeants et adressée au roi Mohamed VI pour lui exprimer la «douleur» et les «condoléances» du Vieux Continent. Jusque-là, rien à dire, même si cette lettre se terminait par une longue phrase...en arabe châtié, afin de souligner l'entière disponibilité de l'institution européenne vis-à-vis d'un royaume qui n'a pas trouvé mieux, pourtant, que de décliner ses offres de service. Lorsque l'horreur s'est déplacée en Libye, déjà tributaire d'une cynique agression menée par les forces atlantistes en 2011, sous les encouragements bruyants de Nicolas Sarkozy et de son compère Bernard-Henri Lévy, le philosophe milliardaire habitué des fronts yougoslave et arabes, les mêmes dirigeants européens se sont fendus de brefs messages de compassion diplomatique sur Twitter, comme si leurs homologues libyens avaient l'esprit à guetter, sur X, les «textos» de Y. C'est là l'illustration parfaite du deux poids, deux mesures que le conflit en Ukraine a mis en évidence jusqu'à l'exacerbation. Du côté des médias, à quelques exceptions près mais on sait que les exceptions n'existent que pour confirmer les règles, les clivages sont tout aussi affichés, voire affirmés. C'est ainsi qu'on met l'accent sur la «division» de la Libye, déchirée entre des appétits politiques nés des vents d'Est et d'Ouest, comme si le peuple libyen n'avait jamais été uni auparavant et comme si ces «divisions» avaient surgi par une opération du Saint-Esprit. À croire que l'Otan n'était jamais passée par là et que les ingérences étrangères y ont disparu, comme par miracle, depuis 2011. Mieux, certains périodiques et des agences de renom n'hésitent pas à écrire que «les infrastructures vétustes, les constructions en violation des règles urbanistiques au cours de la dernière décennie et le manque de préparation face à ce type de catastrophe ont transformé cette ville (Derna) en un cimetière à ciel ouvert». Et ils ajoutent que, selon Petteri Taalas, patron de l'Organisation météorologique mondiale qui dépend de l'ONU, «la plupart des morts auraient pu être évités», s' «il n'y avait pas eu les années de conflit entre Tripoli et Benghazi» qui ont «en grande partie, détruit le réseau d'observation météorologique ainsi que les systèmes informatiques». Nul besoin d'être grand clerc pour comprendre que l'épreuve cruelle que vit, aujourd'hui, le peuple libyen découle de la seule responsabilité de dirigeants parachutés en 2011, du côté de Tripolitaine comme de la Cyrénaïque, dans le but d'atomiser le pays. Pourtant, c'est au plus fort de cette tragédie que naît l'espoir d'une prise de conscience qui permettrait au peuple libyen de surmonter la décennie de crises et de rivalités sournoisement entretenues au nom du dieu Pétrole. Chaabane BENSACIChaabane BENSACI 00:00 | 16-09-2023 Share