Extraterrestres : deux “corps non-humains” exhibés devant le congrès mexicain (VIDÉO) LA NATION Il ya 3 jours Magazine Laisser commentaire 131 Vues S’agit-il d’une découverte retentissante… ou d’un nouveau canular scientifique de premier ordre ? Dans la nuit, une scène absolument lunaire s’est déroulée dans les locaux du Congrès mexicain ; lors d’une audience sur les phénomènes anormaux non identifiés, sous les yeux médusés des membres du gouvernement et des spectateurs, le chasseur d’extraterrestres Jaime Maussan a fièrement exhibé deux « corps non humains ». S’agirait-il d’aliens ? Sur les images de la retransmission en direct, on découvre deux petites silhouettes momifiées qui auraient apparemment plus de mille ans. Elles présentent un crâne allongé, un visage plat avec des arcades sourcilières marquées. Pour l’instant, il est encore trop tôt pour formuler une conclusion définitive sur la découverte. Mais le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y a de nombreux éléments qui semblent louches dans cette histoire. Un chasseur d’aliens controversé La première, c’est l’identité du principal porte-parole de cette découverte. En effet, la réputation de Jaime Maussan est pour le moins sulfureuse. Cette vedette de la télévision mexicaine, qui a commencé sa carrière en tant que journaliste et se présente aujourd’hui comme le « numéro un mondial de l’enquête sur les OVNI », traîne déjà quelques casseroles qui n’aident pas à accorder du crédit à la piste des extraterrestres. Le dernier épisode, et le plus marquant de sa carrière, remonte à 2017 (voir cet article de LiveScience), avec la découverte de cinq « corps non-humains » qui avaient l’apparence de petits humanoïdes momifiés à trois doigts. Maussan avait sauté sur l’occasion, avançant qu’il pourrait s’agit d’aliens. Mais son histoire a rapidement été démontée par des anthropologues. Le premier point contentieux était l’origine des corps. Ils avaient en effet été découverts par des huaqueros, un terme qui désigne des chasseurs de trésors archéologiques aux pratiques plus que discutables. Ces pilleurs de tombe sont notamment réputés pour prendre quelques libertés avec la réalité afin de rendre leurs trouvailles plus sensationnelles — et donc plus intéressantes sur le marché noir. Source : journaldugeek