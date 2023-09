Annaba, El Bouni, et Sidi Amar : Opération de lutte contre les chiens errants… est-ce suffisant ? La Rédactio

Annaba, El Bouni, et Sidi Amar : Opération de lutte contre les chiens errants… est-ce suffisant ? La Rédaction by La Rédaction 16 septembre 2023in Annaba A A 0 0 SHARES 1 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Sous l’impulsion de M. Abdelkader Djellaoui, chef de l’Exécutif de wilaya, une opération majeure de lutte contre les chiens errants a été lancée dans la wilaya d’Annaba. Ces actions ont été initiées en réponse aux préoccupations croissantes concernant les problèmes causés par les chiens errants dans la wilaya. L’opération en question, qui a débuté jeudi dernier, vise à résoudre le problème persistant des chiens errants à travers plusieurs communes de la région. Les localités ciblées comprennent la commune d’El Bouni, qui est le centre de l’opération, englobant des zones telles que la faculté d’El Bouni et la cité Boukhdra 03. De plus, la commune de Sidi Amar et celle d’Annaba sont également concernées par cette initiative. L’opération a déjà conduit à l’élimination d’un nombre considérable de chiens errants. Mais, elle se poursuit activement pour atteindre ses objectifs. Les autorités locales s’efforcent de mettre en œuvre des mesures visant à garantir la sécurité publique et à réduire les risques associés à la présence de ces chiens dans les zones urbaines. Cette opération a fait suite à une réunion présidée par le chef de l’Exécutif de wilaya à la fin de la semaine dernière avec les présidents des Assemblées Populaires Communales des douze communes que compte la wilaya. L’objectif de cette réunion consiste à mettre au point avec les maires d’Annaba les multiples opérations visant à améliorer le cadre de vie de la population locale. Il s’agit, en effet, d’une initiative parmi tant d’autres dont le but est de résoudre les problèmes soulevés par les autochtones au cours des dernières semaines et à atténuer la vague d’indignation motivée par un constat déplorable de la wilaya. Le problème des animaux errants ne se limitent malheureusement pas aux chiens. En effet, malgré les opérations de mise en fourrière et d’abattage systématique des vaches à risques menées dans certaines localités de la wilaya, notamment la commune de Sidi Amar, la commune d’El Bouni, mais aussi au chef-lieu de la wilaya d’Annaba, les habitants continuent de subir les désagréments causés par la présence persistante des génisses errantes. Ces bovins, livrés à eux-mêmes, ont envahi la cité, créant de nombreuses nuisances pour la population locale. Que ce soit aux abords des cages d’escalier des immeubles ou des villas, ces vaches sont parfois lâchées toute la journée par des éleveurs peu scrupuleux, dont les étables sont situées à proximité, voir au niveau des zones urbaines. Outre la frayeur qu’elles provoquent chez les enfants, les habitants sont contraints de nettoyer les lieux une fois que ces quadrupèdes sont partis. Il n’est pas rare de les voir traverser la route avec une nonchalance déconcertante, obligeant les automobilistes à leur céder le passage, pour rejoindre les bacs à ordures qui leur assurent une source quotidienne de nourriture. En plus de leurs excréments qui jonchent les rues, les déchets ménagers s’accumulent sur les trottoirs et la chaussée. Ainsi, les éboueurs, épuisés par le ramassage manuel quotidien des ordures, sont parfois contraints de ne collecter que les sacs en plastique. Cette situation nuit gravement au cadre de vie des résidents de la cité, qui assistent impuissants à la détérioration progressive de leur environnement quotidien. Par : I.N