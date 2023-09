Sauvegarde Du Patrimoine National À Annaba : La Citadelle Hafside Transformée En Musée ? EDITEUR - 17 SEPTEMBR

Sauvegarde Du Patrimoine National À Annaba : La Citadelle Hafside Transformée En Musée ? EDITEUR - 17 SEPTEMBRE 2023 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Lors de la visite effectuée hier matin, samedi 16 septembre, par le maire de la ville à la citadelle Hafside située sur les hauteurs de la ville d’Annaba, il a été question de son aménagement, qui impliquera les agents communaux, mais surtout les volontaires. Les travaux de désherbage et de ramassage doivent être effectués manuellement, ce qui exclut l’utilisation d’engins, car ils risquent de détériorer les murs anciens. Cette citadelle, classée au patrimoine national, a été maintenue dans un état de semi-propreté grâce aux actions salvatrices de l’association présidée par le Dr. Larguèche, présent également sur les lieux avec le président de l’Assemblée Populaire Communale (APC) et la directrice de la Culture d’Annaba. À l’approche du festival du film Méditerranéen annoncé pour le 3 novembre 2023, la directrice de la Culture a proposé de transformer les lieux en un musée ouvert de la ville. Cette nouvelle a été très bien accueillie, car, à l’exception du musée d’Hippone, où sont exposés des objets, des statues et des mosaïques de l’époque romaine, il n’existe pas de musée dans la ville où les visiteurs peuvent découvrir les vestiges anciens de l’époque musulmane, ainsi que les objets, les vêtements et les ustensiles traditionnels de la région. Ahmed Chabi