Sider El-Hadjar (Annaba) : Deux Limogeages EDITEUR - 18 SEPTEMBRE 2023 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre

Sider El-Hadjar (Annaba) : Deux Limogeages EDITEUR - 18 SEPTEMBRE 2023 Le directeur des approvisionnements et le chef du département du charbon du complexe Sider El-Hadjar ont été démis de leurs fonctions en raison du scandale lié à une cargaison de « coke », selon le quotidien arabophone Akhbar Acharak. Ce scandale concernerait une cargaison de coke, importée par bateau, mais qui n'aurait pas été réceptionnée, car impayée. Le navire serait resté une semaine au large de la ville, avant de livrer sa cargaison à un autre client, en Inde, causant l'arrêt de la production au sein du complexe sidérurgique. Ceci a eu pour conséquence de faire réagir les responsables, qui ont démis le directeur des approvisionnements et le chef du département susmentionné de leurs fonctions. Selon la même source, le « séisme des changements frappera durement et affectera d'autres cadres », sachant que d'anciens dossiers, remontant à 2018, concernant notamment le manque d'équipements pour les travailleurs, ont été ouverts. RC