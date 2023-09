Rentrée scolaire Réception de 263 équipements publics scolaires Placeholder LSA PUBLIÉ 18-09-2023, 14:13 Le m

Rentrée scolaire Réception de 263 équipements publics scolaires Placeholder LSA PUBLIÉ 18-09-2023, 14:13 Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a révélé, lundi à Alger, que 263 structures publiques ont été réceptionnées au cours de cette année à l'occasion de la rentrée scolaire 2023/2024, englobant des écoles primaires, des collèges et des lycées, soit plus de 87 structures par rapport à l'année dernière. "Nous avions annoncé l'année dernière que 2023 serait l'année des équipements publics d'excellence, et c'est ce que nous avons réalisé grâce à nos directeurs dans les wilayas et aux cadres du secteur", a déclaré M. Belaribi lors d'une conférence de presse tenue après une réunion avec les directeurs des équipements publics au niveau national. Et d'ajouter: "l'année dernière, nous avons livré près de 176 structures et cette année, ce nombre est passé à 263, dont 143 écoles primaires, 75 collèges et 45 lycées". Le ministre a souligné qu'il s'agit de "87 équipements publics en plus, ce qui est un nombre important", a-t-il dit. En vertu de la loi de finances de 2023, 269 équipements publics au total ont été enregistrés, alors que le nombre d'équipements publics inscrits au titre de la loi de finances de l'année précédente était de 167, a rappelé M. Belaribi. Cela témoigne des efforts considérables déployés par le Gouvernement pour augmenter le nombre d'équipements publics dans le secteur de l'éducation, a-t-il ajouté. Cette augmentation est en diapason avec l'augmentation du nombre de projets de logement réalisés par le secteur, sachant que ces installations se trouvent dans les nouvelles cités qui sont livrés progressivement. Le ministre a révélé que l'année 2024 verra à son tour "un programme important" dans ce domaine, lequel est en cours de planification par les services du ministère. M. Belaribi a fait savoir que son département ministériel mène une opération d'évaluation des directeurs au niveau des wilayas, soulignant que l'administration centrale dispose de caractéristiques administratives et techniques qui lui permettent d'évaluer correctement ses directeurs. "Je tiens à souligner le grand attachement du gouvernement, notamment du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune à fournir ces équipements à nos enfants", a-t-il poursuivi. D'autre part, il a révélé que le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville a convenu avec le ministère de la Santé, avec l'approbation du Premier ministre, du transfert du projet de réalisation de tous les équipements publics relevant du ministère de la santé, au secteur de l'habitat, à l'instar des hôpitaux. Il a, à cet égard, affirmé que le ministère a acquis suffisamment d'expérience pour mener à bien les projets de construction".