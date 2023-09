Inondations en Libye 126 corps sans vie retirés des décombres à Derna par les équipes de la Protection civile Placeholder LSA PUBLIÉ 19-09-2023, 05:00 Les équipes de la Protection civile algérienne présentes dans la ville de Derna en Libye, ont retiré 126 corps sans vie des décombres depuis le début de leur mission de solidarité suite aux inondations dévastatrices qui ont frappé récemment ce pays, a indiqué le sous-directeur des statistiques et de l'information à la Direction générale de la Protection civile (DGPC), le Colonel Farouk Achour. Dans une déclaration à la presse, M. Achour a précisé que "les équipes de la Protection civile présentes en Libye, pays frère, pour participer aux opérations de sauvetage suite aux dernières inondations, ont pu retirer 126 corps sans vie des décombres depuis le début de leur mission de solidarité dans la ville de Derna". "Les équipes de la Protection civile poursuivent leurs missions à travers plusieurs équipes spécialisées dont l'équipe de secours et de sauvetage sous les décombres et l'équipe de plongeurs mobilisée dans de nouvelles zones de recherches sur le littoral (à 20 km de la ville), a fait savoir M. Achour. Le responsable a indiqué que "les équipes de recherche de la Protection civile ont mobilisé tous le matériel et les équipements techniques pour accélérer la cadence des recherches", mettant en avant "leur professionnalisme et leur efficacité en dépit des conditions difficiles sur le terrain". Placeholder LSA PUBLIÉ 19-09-2023, 05:00